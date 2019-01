Brno chce umožnit svatby v zoo. Vytvoří také virtuální prohlídku

Brno chce umožnit lidem uzavírat sňatek v prostorách brněnské zoo. Je o to velký zájem, řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj vyjde vytvoření zázemí pro svatebčany na stovky tisíc korun, město chce možnost nabídnout od léta. Kromě toho plánuje v centru města na Staré radnici vytvořit za pět milionů virtuální prohlídku zoo, která jinak leží na okraji města. Do budoucna by se mohla rozšířit až do podzemních prostor, které jsou nyní nepřístupné.

Lidé se po možnosti svatby v areálu zoo ptali, ale zatím to nebylo možné. "Chceme proto letos vyčlenit prostor, který by nabídl zázemí pro svatbu, ale nerušil by návštěvníky. Zároveň by místo mohlo být zajímavé pro fotografa," uvedl Hladík.

Mluvčí zoo Michal Vaňáč řekl, že prostor pro svatby bude pod dětskou zoo a také v blízkosti expozice s kiangy, což je asijský osel. "Bude to novinka. Dosud jsme nabízeli jen rozlučku se svobodou, nyní budeme moct nabízet rozlučku i obřad," uvedl Vaňáč.

Město se zoo chystají i virtuální prohlídku zahrady, kterou by letos vytvořily v přízemí Staré radnice v centru města. Podle Vaňáče je to priorita zoo. "Může to být alternativa pro zimní měsíce, jak navštívit zoo v teple a komfortu, ale také je to možnost pro osoby se sníženou možností pohybu. Člověk by přišel a nasadil by si jen brýle a v místnostech by mohl navštívit různé expozice," popsal záměr Hladík.

Vybavení by mělo stát zhruba pět milionů korun. "Týká se to přízemí Staré radnice. Máme ale vyhlédnuté i podzemí, které je zatím nepřístupné, protože je tam velká vlhkost. Rádi bychom to vyřešili, abychom příští rok rozšířili virtuální prohlídku i tam," řekl Hladík. Podle něj je to poslední historická část podzemí, která je nepřístupná. Brněnská zoo vznikla v roce 1957. Loni zaznamenala nejvyšší návštěvnost 330 tisíc lidí.