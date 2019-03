Český býk Démon vyhrál na francouzské výstavě skotu Simagena

Český rok a půl starý býk Démon vyhrál na pařížské výstavě skotu Simagena ve své kategorii a dále v soutěži bezrohých charolaiských býků, sdělil ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát. Podle něj jde o skvělý výsledek českých chovatelů, zvlášť ve Francii, odkud plemeno charolais pochází.

"Z našeho pohledu jde skutečně o naprosto excelentní výsledek, neboť pokud se podaří uspět v zemi původu plemene, kde se chová těchto krav 1,6 milionu a u nás jich je jen necelých 10 tisíc, jde o opravdu o něco výjimečného. Býk Démon se nakonec i ve Francii vydražil a prodat české zvíře zpět do země původu se nepodaří každý den, navíc na takto prestižní aukci. To je opravdu něco jako nosit dříví zpátky do lesa," řekl Malát.

Podle Maláta se v soutěži hodnotil například osvalení různých partií, motorika pohybu nebo celková elegantnost tvora, jakýsi umělecký dojem. "Podobných soutěží se dělá celá řada, ale v drtivé většině případů jsou jen pro místní zvířata z dané země, tedy národní šampionáty. V tomto ohledu je výstava Simagena světlou výjimkou," uzavřel.

Na soutěži se z českých kusů ještě uprostřed hodnocení umístila jalovice Darinka a starší býk Momo.

Plemeno charolais lidé vyšlechtili na přelomu 18. a 19. století z původního žlutého skotu chovaného ve Francii.