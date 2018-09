Chov bílých tygrů v Liberci je na ústupu. "Není to definitivní," tvrdí ředitel

Chov bílých tygrů v liberecké zoo je na ústupu. Je pravděpodobné, že za několik let nebude mít zahrada už ani jednu šelmu s tímto nepřirozeným zbarvením. O jejich budoucnosti ale ještě definitivně rozhodnuto není, řekl ředitel zoo David Nejedlo. "Je otevřená. Momentálně padlo rozhodnutí, že nebudeme náš pár množit ani shánět nová zvířata, protože pavilon šelem to neumožňuje," uvedl Nejedlo.

Konec chovu těchto populárních zvířat zvažuje zoo už několik let, vyjádření ředitele pro MF Dnes v tomto týdnu ale vyvolalo řadu negativních reakcí, zejména na sociálních sítí. Vznikla dokonce petice za zachování chovu bílých tygrů v Liberci, kterou podepsalo už přes 1000 lidí. Podle ředitele plánovala zoo širší diskusi s veřejností, ale až později. "Diskusi jsme chtěli vyvolat v době, kdy budeme připravovat rekonstrukci šelmince," uvedl ředitel. Zastaralý pavilon by podle něj chtěli přestavět do čtyř let.

Bílý tygr není živočišným druhem ani poddruhem, ale pouze zvláštní formou tygra bengálského. Bílé zbarvení je znakem částečného albinismu (nedostatku barviva), od pravých albínů je odlišují modré oči. Tato forma tygra je velmi vzácná, po celém světě jich žije v chovech několik desítek, ve volné přírodě se zřejmě nevyskytují. Bílé zbarvení jim velmi snižuje schopnost přežít v džungli. Jsou nápadní, což jim komplikuje lov a naopak je to vystavuje lovcům.

V Liberci jsou bílí tygři od roku 1994. "Libercem prošlo za 24 let dvaadvacet bílých tygrů, přičemž rozmnožit se je podařilo pouze třikrát, a to za velkého úsilí a chovatelské péče," uvedl hlavní zoolog liberecké zahrady Luboš Melichar. V Liberci je třináctiletý samec Paris a osmiletá Surya Bára, s jejich přemístěním do jiné zoo liberecká zatím nepočítá. "Parisovi je 13 let. Nedovedu si představit, že bychom ho odvezli pryč," uvedl Melichar. Průměrný věk dožití tygrů je kolem 15 let.

Podle zoologa se dalším působením bílých tygrů v Liberci zabývají ze tří důvodů. Jedním z nich je negativní stanovisko Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), jež doporučuje umírňovat chovy hybridních tygrů. Druhým jsou kapacitní i technické provedení pavilonu šelem v Liberci, v němž jsou ještě lvi berberští. Za současného stavu je možné množit jen jeden druh, nyní mají přednost mladí lvi. A třetím je postupný úbytek zahrad, v nichž ještě bílé tygry mají. Zbývá posledních osm zařízení v Evropě a Izraeli. Dohromady mají jen 24 bílých tygrů, z toho osm samců. A za poslední rok se nenarodilo žádné mládě. "V tento moment vychází, že bychom je podporovat neměli. Definitivní rozhodnutí učiněno nebylo, ale zdá se, že to k tomu všechno směřuje," dodal Melichar.