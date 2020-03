Delfín a labutě v Benátkách? Je to podvrh, píše National Geographic

Problém s dezinformacemi kolem pandemie způsobené koronavirem se zřejmě netýká jen alarmujících sdělení či způsobů boje proti nákaze, ale také pozitivních tvrzení. Časopis National Geographic v pátek na svém webu napsal, že nepravdivé jsou i zvěsti o "návratu" labutí do kanálů v Benátkách či o návštěvě delfína v tamních vodách. Manipulativní příspěvky měly na sociálních sítích i u tradičních médií masivní ohlas.

To, že v důsledku ochromení turistického ruchu je voda v benátských kanálech průzračnější, je soudě podle reportáží agentury Reuters a dalších médií pravdivá informace. Video s delfínem vydávané za záběry ze severoitalského města, bylo ale ve skutečnosti natočené v Cagliari na Sardínii, tedy stovky kilometrů od Benátek.

Podobné je pozadí fotografie, která měla dokládat "návrat" labutí do města, jehož ulice a náměstí jsou běžně plné turistů, avšak nyní zejí prázdnotou. Twitterový příspěvek uživatelky "ikaveri", ve kterém se snímek objevil, nasbíral už více než 280 tisíc sdílení a milion "lajků". Fotografie ovšem nebyla pořízena v centru Benátek, nýbrž na nedalekém ostrově Burano, uvedla investigativní skupina Bellingcat.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f