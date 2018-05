Delfín, kterého vyplavilo moře, měl v žaludku rukavici

Plískavice šedá, která se řadí mezi delfínovité, byla nedávno pobřežní hlídkou nalezena mrtvá na pláži v anglickém hrabství Norfolk. Mořští biologové po 3,5hodinové pitvě zjistili, že zvíře mělo v žaludku kus gumové rukavice, která mu bránila v příjmu potravy.



Kytovce vyplavilo moře na norfolkskou pláž Great Yarmout minulý týden. Vědci ale zveřejnili výsledky veřejné pitvy až teď. Jak se ukázalo, než zvíře na pláži uhynulo, pozřelo v moři kus gumové rukavice, který mu uvízl v žaludku. To podle odborníků způsobilo mladému delfínovi velké zdravotní potíže. Jelikož mu rukavice žaludek zcela ucpala, přestal přijímat potravu, začal hubnout a ztratil velkou část svalové hmoty. Podle biologa Roba Deavilla, který vedl pitvu, jde však o výjimečný případ úmrtí.

Několikahodinovou pitvu provedli vědci z londýnského výzkumného ústavu ZSL Institute of Zoology. Průběh pitvy postupně zveřejňovali na Twitteru. Výsledky pitvy nakonec prokázaly, že příčinou úmrtí kytovce bylo uvíznutí na pláži - tedy ne gumová rukavice v žaludku.

Looks like the thumb of a rubber glove. To be clear: this is considered an incidental finding and it has not killed the animal. pic.twitter.com/YR7JAw3BZP