Divocí koně spásají Podyjí půl roku, adaptovali se dobře

Jedenáct divokých koní se už půl roku prohání ve dvou vybraných lokalitách Národního parku Podyjí na Znojemsku. Na 70 hektarech pastvin mají pomáhat s jejich údržbou a chránit před zarůstáním. Odborníci jejich pobyt hodnotí jako přínosný, nežádoucí vysoká tráva už prakticky zmizela. Lze očekávat, že pastvina přiláká nové druhy brouků či motýlů, řekl biolog Národního parku Podyjí Robert Stejskal.

Koně přivezl speciální transport z anglického Exmooru v první polovině května, ochranáři je ale nejdříve vypustili do takzvané aklimatizační sekce. O měsíc později šest koní vypustili u bývalé Mašovické střelnice, zbylou část na západním okraji Havranického vřesoviště.



"Jednou z prvních věcí, která pozorovatele zaujme při pohledu přes ohradník, je, jak vypasením vynikl mikroreliéf pastvin," uvedl na webu národního parku Stejskal. Zdánlivě rovné plochy jsou podle něj plné kopečků a dolíků, které byly dříve utopené ve vysoké trávě. "Dříve to byla monotónní plocha trávy, dnes je to různorodé. Potrvá to ještě nějaký čas, ale znovu se dostává ke slovu původní stepní vegetace, která byla dříve zarostlá."



Původně souvislé travní porosty jsou místy také prošlapané početnými chodníčky, jsou v nich i vyležená místa. Porosty křovin koně rozdělili různými průchody a stezkami v místech svých oblíbených tras. Takové podmínky vytvářejí vhodné prostředí pro různé druhy hmyzu.



"Saranče vyhledává například místa s obnaženou půdou. Koňský trus je zase obývaný řadou zajímavých druhů hmyzu. Přímo v havranické pastvině byl zachycen třeba roupec sršňový. To je dravá moucha, jejíž larvy potřebují k životu právě trus velkých kopytníků," uvedl Stejskal. Pastvina by podle něj mohla přilákat i druhy brouků, které na tomto místě nebyly desítky let, například některé druhy nosatců či chrobáků.



Koně nevypásají lokality naráz, správci je postupně pouštějí do různých částí. Cílem postupné pastvy je, aby byla vypásaná plocha různorodá a na pastvině se nacházely i "klidové plochy". Při pohledu na pastviny je podle ochranářů vidět, že se koně na zdejší podmínky velmi rychle adaptovali.



Návrat divokých koní je součástí projektu Military LIFE for Nature. Hlavním účelem je podpora a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, kteří ke svému životu potřebují plochy s různorodou vegetací. Projekt zajišťuje péči o přírodu v pěti bývalých vojenských územích v různých částech České republiky, chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000. Projekt vede ochranářská organizace Beleco Spolupracuje se společnostmi Wetland a Česká krajina, jež má zavedení pastvy koní v Podyjí na starosti.