Divocí koně ve východních Čechách pomohli vzácným druhům

Divocí koně z Exmooru pomohli ve východních Čechách vzácným rostlinám, broukům i ohroženým druhům vodních ptáků. Více než sedm měsíců spásají dvě přírodně cenné lokality Na Plachtě na okraji Hradce Králové a v Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře na Náchodsku. Zatímco v Hradci pomáhají pečovat o teplá písčitá stanoviště a rákosiny, u Jaroměře spásají vlhké louky. Informovali o tom zástupci ochranářů.

"Lidé si mohou výsledky pastvy divokých koní včetně bylin, které divocí koně vysvobodili z hustých porostů agresivních trav, osobně prohlédnout v Hradci Králové přímo na pastvině. Část dosud pasené plochy je nyní k dispozici návštěvníkům této unikátní přírodní památky, protože divocí koně využívají jinou část areálu," uvedl David Číp z Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. Číp byl jedním z hlavních strůjců návratu divokých koní zpět do východních Čech.

Podle něj se region stal prvním místem v ČR, kde se používá přirozená pastva na mokřadních loukách, v rákosinách nebo na písčinách. "Věděli jsme, že efekt přirozené pastvy původních druhů kopytníků se pozitivně projeví spíše až za několik let, a proto naše očekávání v prvních měsících pastvy nebyla příliš veliká. Ale to, co jsme zatím viděli, nám doslova vyrazilo dech," uvedl Číp.

Zooložka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Blanka Mikátová upozornila na to, že v první fázi se zvýšil počet brouků vázaných na trus. "Jejich populace byly zdecimovány vlivem častého používání veterinárních přípravků proti vnitřním parazitům u domácích zvířat. Některé druhy z naší přírody proto vymizely úplně, jiné balancují na hraně přežití a čekají na zázrak. A ten přišel. Trus divokých koní je totiž každý měsíc vyšetřován parazitology a ti nasazují přípravky teprve tehdy, když je to opravdu nutné," řekla. Podle ní se díky činnosti stád podařilo po mnoha letech navrátit do přírody například vzácného drabčíka huňatého.

Další skupinou živočichů, která začala na přítomnost koní pozitivně reagovat, byli ptáci v Ptačím parku Josefovské louky.

Ochranářská společnost Česká krajina přivezla první stáda divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů do středočeských Milovic v roce 2015. Odtud v lednu 2018 dvě skupiny exmoorských koní putovaly na východ Čech. Koně by měli v obou lokalitách přirozeným způsobem pomáhat pečovat o biologicky cenná přírodní stanoviště.