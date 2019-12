Do přírody se vrátí orangutan, kterého z Bali pašoval Rus

Mládě orangutana, které se zdrogované a ukryté v zavazadle pokoušel na jaře ruský turista propašovat z indonéského ostrova Bali, se vrátí do divoké přírody. Oznámila to agentura AFP.

Případ se dostal do novin v Indonésii už v březnu: pašerák, sedmadvacetiletý Rus Andrej Žestkov byl zatčen na letišti Denpasar na Bali poté, co se pokoušel opustit zemi s orangutanem. Policisté našli v jeho zavazadle dvouletého samce orangutana, ponořeného do hlubokého spánku v ratanovém koši, ale také dva živé gekony a pět ještěrek. Rus se zdál být dobře připraven, měl s sebou také kojenecké mléko a pokrývky, jako kdyby přepravoval kojence.

Muži hrozilo až pět let vězení a pokuta za pašování chráněného druhu dosahující v přepočtu ke 160 tisíci korunám. V červenci byl podle AFP odsouzen k ročnímu vězení.

Ošetřovatel Ketut Diandika, který se o mládě stará, přiznal, že je mu líto, že se bude muset od svého chráněnce odloučit. "Chtěl bych, aby tu Bon Bon ještě zůstal, abych se o něj mohl dál starat," řekl.

Agentura na ochranu přírody pro malého orangutana, pojmenovaného Bon Bon, nachystala velký koš ovoce, než jej na Sumatře vypustí v jednom ze dvou jediných míst, kde orangutani ještě žijí ve volné přírodě.

Orangutanům hrozí vyhubení hlavně vinou pytláků, pašeráků i nepřátelství vesničanů, kteří je často považují za škodnou. Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) jich ve světě zbývá jen asi 100 tisíc kusů.