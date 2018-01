Drastické záběry z trhů: psy mlátí a pálí je ohněm, děti tomu přihlíží

Šokující snímky a záběry poukazují na kruté zacházení se zvířaty na masném trhu v Indonésii. Podle informací v devíti z deseti případů zabití psa jde o ukradeného domácího mazlíčka nebo toulavé, často i nemocné zvíře z ulice. Informoval o tom web Daily Mail a The Sun.



Indonéští aktivisté vyzývají k uzavření několika trhů se psím a kočičím masem. Tyto trhy bývají označovány za turistické atrakce. Jeden z nich, který je známý jako Tomohon Extreme Market, byl dříve zařazen na portálu TripAdvisor jako hlavní atrakce Indonésie, dokud nepřišlo několik stížností. Místní cestovní kanceláře a úřady ale trhy stále propagují jako turistický cíl.

Aktivisté však tvrdí, že zacházení se zvířaty jak v Tomohonu, tak i na ostatních trzích je velmi brutální a zvířata si zde procházejí peklem. Videozáznamy a snímky tajně pořízené na trzích loni v prosinci ukazují, že psi jsou namačkaní ve špinavých klecích. Před upečením na grilu prodavači vytahují psy jednoho po druhém z klecí, následně je bijí dřevěným obuškem přes hlavu, hodí na zem a poté jim ohněm odstraňují chlupy - ve většině případech jsou při tom zvířata stále naživu. A to vše se děje před zraky návštěvníků - včetně dětí.

"Sledování násilí jakéhokoli druhu, zvláště týrání zvířat, je pro dítě traumatizující událostí, neboť může změnit způsob vývoje jeho mozku," řekla doktorka Mary Lou Randourová, poradkyně z Animal Welfare Institute. Sledování násilí může tak podle ní narušit dítěti jeho fyzické i psychické zdraví, kognitivní schopnosti a může ztratit kontrolu nad svým chováním.





Lola Webberová, zakladatelka nadace Change For Animals, uvedla, že navštívila trhy s živými zvířaty po celém světě, ale tím, s jakou krutostí se zachází se zvířaty v Indonésii a že je to zde bráno jako "zábava", byla velmi šokována.



Drastické záběry ukazující zacházení se zvířaty natočila organizace The Dog Meat-Free Indonesia na dvou nejpopulárnějších trzích v Indonésii - již zmíněném Tomohonu a Langowan Marketu. "Zvířata, která jsme viděli na trzích, byla vyděšená a často nemocná a zraněná," uvedla Webberová. Lidé z organizace byli také svědky prodeje a zabíjení volně žijících živočichů včetně nelegálně odchycených netopýrů, hadů a dalších plazů.

V indonéské provincii Sulawesi jsou každý týden zabity na trzích tisíce psů a koček. Devadesát procent z nich jsou ukradení domácí mazlíčci, zjistil průzkum organizace Animal Friends Manado Indonesia. Dále bylo zjištěno, že přibližně osmdesát procent z nich je dovezeno z jiných provincií, což je podle zákona o vzteklině protiprávní - tento zákon totiž zakazuje pohyb psů napříč provinciemi. Sulawesi má velmi vysoký počet lidských úmrtí na vzteklinu.

Na videu trh se psím a kočičím masem známým jako Tomohon Extreme Market.