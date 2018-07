Gorily, bonobo i okapi. Čína požádala Kongo o vysoce chráněná zvířata

Čína požádala Kongo o dodání zvířat ze seznamu ohrožených druhů, mezi nimi například o horské gorily nebo trpasličí šimpanzy, aby je umístila ve svých zoologických zahradách. Vyplývá to z dopisu konžského ministra pro životní prostředí partnerovi v Číně. Obsah dopisu se dostal na Twitter a vyvolal rozhořčení mezi ochránci přírody, napsal britský list The Guardian.

Číňané podle dopisu chtějí dvanáct horských goril, šestnáct trpasličích šimpanzů, známých také jako bonobo, dále šestnáct šimpanzů, osm kapustňáků a dvacet okapi. Jde o druhy, jimž hrozí vyhynutí. Žádá o ně zoo v Tchaj-jüanu ze severočínské provincie Šan-si a dále zoo Čung-nan ve východní Číně. Kongo nemá chovný program a zvířata by musela být odchycena z volné přírody.

Odhaduje se, že v Kongu žije posledních 200 goril horských, populace šimpanzů bonobo se odhaduje na několik tisíc jedinců.

Organizace ochránců divoké přírody Born Free se obává, že odchyt znamená pro zvířata riziko. Zoologické zahrady v Číně, které o ně mají zájem, nebudou schopny zajistit náležité životní podmínky, upozornil ředitel této organizace Will Travers.

Dopis, který se dostal na Twitter, je datován 18. červnem a podepsaný je konžským ministrem pro životní prostředí Amym Ambatobem Nyongoloem. Ministr s exportem zvířat souhlasí a v dopise stojí, že by Čína měla přijmout i konžské odborníky, kteří zajistí převedení zvířat do podmínek v Číně v obou zoo.

Jako první se k dopisu dostal investigativní novinář a zakladatel organizace Conserv Congo Adams Cassinga. Na internet umístil petici, která má exportu zvířat do Číny zabránit. Podepsalo ji asi 3000 lidí.

"Když jsem ten dopis uviděl, byl jsem v šoku. Všechna ta zvířata jsou vysoce chráněná a ohrožená. Místní a mezinárodní organizace vynakládají velké úsilí na jejich ochranu a teď si přijde ten chlápek a rozhodne poslat zvířata do Číny bez dohody. Byl bych rád, kdyby se Číňané zapojili do ochrany naší přírody, ale oni jsou místo toho mezi těmi, kdo ji ničí. My v našich zoo nemáme pandy, proč by měly být naše ohrožené druhy v jejich zoo?" napsal Cassinga.