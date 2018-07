Hasiči v Birminghamu riskovali životy pro myš

Lidé jsou ohromeni hrdinským činem hasičů. Silný oheň pokrýval plochu 375 metrů čtverečních a postupoval velmi rychle. Malá myš neměla šanci, požárníci se rozhodli toto riziko podstoupit. Zprávu uvedl deník Daily Mail.

Hasiči byli povoláni do Birminghamu, v úterý, kdy byl nejžhavější den v roce. Požár se spustil ve vysokém travnaté porostu a šířil se rychle dál. Drobnější nebo slabší živočichové neměli šanci. Po uhašení největšího zla objevili požárníci malou polní myš a odnesli jí do bezpečí.



Požární stanice Sheldon a Aston uvedla na sociálních sítích: "Travní požáry poškozují naše přírodní zdroje, životní prostředí a ekosystém. Jedna zachráněná myš přinesla světlé chvíle posádky."

One mouse saved from grassland blaze by Aston and @SheldonFire white watch crews! 🐭 #everylifematters pic.twitter.com/E6ToR2HnvG