Indie slaví úspěch. Počet tygrů se výrazně zvýšil

Počet tygrů v Indii se za uplynulé čtyři roky výrazně zvýšil a dosáhl téměř tří tisíc. Výsledky loňského sčítání oznámil na tiskové konferenci indický premiér Naréndra Módí. Připomněl zároveň, že před 15 lety v zemi žilo jen kolem 1400 tygrů. Indie nyní představuje jednu z nejbezpečnějších oblastí pro tyto ohrožené kočkovité šelmy na světě, uvedl předseda vlády.

Indické úřady sčítají tygry každé čtyři roky. Ministr životního prostředí Prakáš Džávadékar řekl, že zatímco v roce 2010 bylo na území Indie registrováno 1706 tygrů, v roce 2014 to bylo už 2226 a nyní jich je kolem tří tisíc.

Podle premiéra Módího jde o historický úspěch. "Před devíti lety se v Petrohradě rozhodlo, že do roku 2022 by se měla populace tygrů ve světě zdvojnásobit. My v Indii jsme tento cíl splnili s čtyřletým předstihem," řekl indický ministerský předseda. Počet chráněných území v Indii vzrostl z 692 v roce 2014 na 860, dodal Módí.

Organizace na ochranu přírody výsledky přivítaly. "Indie může být velmi hrdá na své ekologické úspěchy... Pořád je ale před námi ještě dlouhá cesta, než se nám podaří zajistit pro divoce žijící tygry dlouhodobou budoucnost," prohlásila zakladatelka organizace na ochranu volně žijících druhů Wildlife Protection Society of India Belinda Wrightová.

Sloni a tygři patří podle agentury AP v Indii stále mezi nejvíce lovená zvířata, jejichž kosti a kly se draze prodávají na černém trhu k využití v čínské medicíně.

Wrightová poukázala také na to, že v Indii coby druhé nejlidnatější zemi světa představují velký problém konfliktní zájmy tygrů a místních obyvatel. Budování nových silnic, měst a energetických projektů a s tím spojené odlesňování zmenšuje přirozené životní prostředí tygrů. Ti se tak často ocitají v blízkosti lidských příbytků. Podle údajů indické vlády zabijí tygři nebo sloni v Indii denně zhruba jednoho člověka.