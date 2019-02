Invaze medvědů. Ruské souostroví vyhlásilo stav nouze

Úřady na ruském souostroví Nová země v Severním ledovém oceánu v sobotu vyhlásily stav nouze poté, co se k lidským sídlům stáhl velký počet ledních medvědů. Úřad gubernátora podle agentury TASS hovoří dokonce o medvědí invazi.

Úřady uvedly, že lidé, školy či školky jim podali řadu ústních i písemných stížností a připomínek, které se týkají medvědů. "Lidé jsou vyděšeni. Mají strach odejít z domova a jejich denní režim je narušen. Rodiče se bojí nechat jít děti do školy," uvedl úřad gubernátora Archangelské oblasti, pod které souostroví spadá.

V okolí lidských sídel se od prosince shromáždilo několik desítek medvědů. U osady Bělušja Guba na Jižním ostrově bylo zpozorováno 52 medvědů, z nichž zhruba deset se neustále pohybuje po katastru sídla. Hlášeny jsou také zprávy o tom, že tyto šelmy pronikly i do domů lidí.

Stav nouze nicméně neumožňuje odstřel zvířat, neboť to zakázaly úřady pro ochranu přírody. V rámci mimořádných opatření byly u škol a školek namontovány ploty, na bezpečnost obyvatel dbají vojenské hlídky a na souostroví se chystá vydat zvláštní tým odborníků, aby podnikl další preventivní kroky.

