Jak krmit ptáky v zimním období?

S příchodem zimy přibývá i hladového ptactva. Základ jejich jídelníčku tvoří hmyz. Většina hmyzu ale nemá zimu ráda a v tomto chladném období se schovává hluboko pod povrch půdy nebo do trouchnivého dřeva. Ptáci tak většinou trpí nedostatkem potravy. Chcete v zimě pomoct ptactvu a uchránit je před hladem a mrazem? Postavte jim krmítko a pravidelně jim dávejte krmení.

"V zimě začněte s krmením včas, aby si ptáci na místo krmení zvykli. Při výrobě ptačího krmítka se kreativním nápadům meze nekladou. Pokud si na vlastní výrobu netroufnete, nabízíme v Hornbachu velký výběr krmítek a různých druhů krmiv pro ptáky. A pořídíte zde i krmítka doporučená přímo Českou ornitologickou společností," říká David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Výroba ptačího krmítka

Pokud se rozhodnete postavit krmítko vlastnoručně, ideálním materiálem je dřevo. Opeřencům to na něm neklouže a působí přirozeně. "Vybírat můžete z jakýchkoliv dřevin, vhodná jsou koupená a nařezaná prkénka anebo můžete použít i spadané větve. Zajímavě například vypadá krmítko z větví břízy," doporučuje David Benda z Hornbachu.

Základem každého krmítka je dno. To by mělo být dostatečně velké, aby se do něho vešli i větší druhy nebo více ptáků najednou. "Dno ohraničte ohrádkou nebo opatřete vyššími kraji tak, aby vždy na každém rohu přesahovaly. Potrava tak nebude zbytečně vypadávat a ptáci se při sběru spadaných semen ze země nestanou kořistí pro kočky a jiné šelmy," vysvětluje odborník z Hornbachu, "krmítko nezapomeňte vybavit stříškou, na kterou poslouží malé větvičky nebo třeba stébla slámy. Ti zručnější mohou stříšku pokrýt mechovým porostem nebo třeba bitumenovými taškami."

Nechcete vyrábět? Můžete koupit

Jestli si na výrobu ptačího krmítka netroufáte, můžete je koupit. Na trhu jsou nyní k dostání v různých designech i velikostech. Výhodou kupovaného krmítka je navíc automatický dávkovač krmení. Krmivo se jednoduše nasype do zásobníku a pak samovolně padá do talířku pod ním. Ptáci tak mají stálý přísun potravin. Výhodou je také uzavřený prostor zásobníku, který nežádoucím zlodějům znemožňuje zob krást.

Umístění do blízkosti přírody

V případě, že jste si krmítko s úspěchem sami vyrobili nebo koupili, zbývá ještě vhodné umístění. "Pokud máte zahradu, zavěste je na strom nebo postavte na kůl poblíž stromů. Ptactvu tak zachováte dojem přirozeného prostředí a ochranu v případě ohrožení," radí David Benda z Hornbachu a dodává, jestli nemáte zahradu, můžete krmítko zavěsit nebo postavit na balkon. V případě potřeby si je ale ptáci najdou kdekoliv i třeba na okenním parapetě.

Ptačí hostina

Obilí, semínka, drcené ořechy. To jsou základní pochutiny, které se ptactvu předkládají. Vhodným krmením je surové obilí, jako jsou proso nebo pšenice. Tučnější a energeticky bohatší jsou slunečnicová semínka nebo burské ořechy. Ptačí jídelníček můžete zpestřit koupí hotových zimních směsí nebo lojových koulí. Ty se zavěšují na strom v dostatečné výšce, aby ptáci nebyli snadnou kořistí například pro kočky. Dbejte také na to, aby lojové ořechy nebyly vystaveny dešti, sněhu a přímému slunečnímu záření.

"Nevhodné ke krmení jsou zejména kuchyňské zbytky, těstoviny, uzeninové a kořeněné produkty či zkažená potrava," varuje David Benda z Hornbachu a dodává, "největším omylem, kterého se lidé dopouštějí, je pečivo. I když je suché a nastrouhané, obsahuje příliš mnoho soli a dalších složek, které ptactvu nesvědčí." Pokud už několik dní mrzne tak, že je všude voda zamrzlá a v přírodě není sníh, raději připravte ptákům i vlažnou vodu. Nikdy do ni ale nepřidávejte sůl, ta zvířatům škodí.