Jak správně krmit štěně

Pokud jste si pořídili nového čtyřnohého člena rodiny, určitě řešíte otázky, jak vybrat nejlepší granule pro svého psa, jak často a v jakém množství krmit. To je stěžejní problém zejména u psa v období růstu.

Vyvážená, kvalitní strava a správný způsob krmení jsou základem zdravého rozvoje a vývinu psa. Můžete tak předejít i některým zdravotním komplikacím nebo nezdravým návykům.

Zajistit správné složení štěněcí stravy není snadné. Štěně potřebuje více energie, kvalitních bílkovin a minerálních látek než dospělý pes. Proto raději tento úkol přenechte veterinářům a odborníkům na výživu. Ve vyrobeném kvalitním krmení, jako jsou granule a konzervy, dostane pejsek vše, co potřebuje, a to ve správném množství. Vybírejte vždy krmení určené pro štěňata, výběr můžete upřesnit podle velikosti psího plemena.

Jak vybrat kvalitní krmivo za dobrou cenu?

Při výběru kvalitního krmiva pro štěňata se řiďte zdravým rozumem a základní znalostí životosprávy. Krmivo by mělo obsahovat tři základní složky: bílkoviny, tuky a sacharidy. Bílkoviny neboli proteiny a tuky by měly být hlavně živočišného původu. Ideálním zdrojem sacharidů jsou brambory nebo rýže. Ve složení nesmí chybět vitamíny, které urychlují biochemické reakce a podílejí se na metabolismu, a minerály, ty podporují výstavbu kostí. K vhodným doplňkům patří esenciální mastné kyseliny (omega-3 a 6), esenciální aminokyseliny a prebiotika pro snadnější trávení. Granule pro štěňata by také měly obsahovat kloubní výživu.

Pokud chcete mít jistotu kvalitních výrobků, porozhlédněte se po superprémiových a prémiových krmivech v Mountfieldu. I kvalitní krmiva se totiž dají prodávat za přijatelnou cenu. V současné době nabízí tři řady krmiva, která mají velmi zajímavý poměr cena/výkon: holistickou superprémiovou StarVitu, prémiovou VivaVitu a výběrový standardní Carnis.

Jak často krmit?

Jedním ze špatných zlozvyků je, že má štěně stále plnou misku a může se najíst, kdykoliv chce. Bohužel to má za následek rychlý váhový přírůstek. Zejména u štěňat v kritickém období růstu dbejte na pozvolný vzestup hmotnosti, aby se kosti stačily sytit vápníkem. Pokud vyroste pes příliš rychle, vytáhnou se kosti do délky, ale budou tenké, takže později neunesou přibývající váhu svalů. Štěňata proto krmte dostatečně, ale střídměji. Ohledně dávkování platí pravidlo, čím je zvíře mladší, tím mu dávejte častější a menší porce. Štěňata přibližně do 14 týdnů by měla dostávat 4 porce denně. Poté až do půl roku postačí krmení 3x za den. Dospělým psům se dávají 1 - 2 jídla denně.

Kolik sypat do misky?

Podle výzkumného centra pro výživu a péči o malá zvířata můžete u dospělých psů a granulí střední kvality počítat přibližně 200 gramů krmiva na 10 kilogramů hmotnosti psa za den. Jedná se ale o orientační hodnoty. Kvalitnějšího krmiva, jako jsou prémiové granule VivaVita, totiž stačí dávat skoro o polovinu méně. Proto se vždycky řiďte doporučením výrobce na obalu.



A jak poznáte, že krmíte dobře? Na samotném mazlíkovi. Jestli je čilý, ale netloustne, má hustou a lesklou srst a jiskru v oku, pak je vše v nejlepším pořádku.