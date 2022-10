Jak vybrat vhodného plemeno k dětem?

Toužíte rozšířit rodinu o psího kamaráda, ale máte obavy, že nevyberete vhodné plemeno k dětem? Nemusíte se ničeho obávat. Často záleží zejména na počáteční výchově psa, někdy ale můžete zvolit takové plemeno, které má přátelskost, společenskost a hravost v krvi. Pojďme se podívat na sedmero plemen, která zbožňují děti!

Ne nadarmo se říká, jaký pán takový pes. Jestliže uvažujete nad novým čtyřnohým členem rodiny vezměte v potaz několik faktorů. Jak často můžete psa venčit? Chcete gaučového povaleče anebo toho, co potřebuje být na zahradě a denně uběhnout desítky kilometrů? Chcete spíše menšího pejska vhodného do bytu a na časté cestování anebo máte blíže k větším plemenům? Kolik do zvířete chcete investovat - čím žádanější plemeno, tím dražší pořizovací cena. Spolu s tím je i spojená přešlechtěnost, což v praxi znamená mnoho nečekaných finančních vynáloh u veterináře.

1. Zlatý retrívr

Patříte-li mezi milovníky velkých psů, kteří jsou dosti aktivní, volte zlatého retrívra. Je to jeden z nejvhodnějších psů pro děti všech věkových kategorií. Miluje společnost a děti. V případě menších dětí pozor akorát, aby je při hře nesrazil na zem. Pokud vám nebude vadit nekonečné množství dlouhých chlupů, které uvidíte všude, je retrívr tím správným novým členem vaší rodiny.

2. Bígl

Střední plemeno, které bývá vždy dobře naladěno, je pro každou špatnost a ani chvilku neposedí, to je bígl. Velmi oblíben u rodin s dětmi, je to veselý a velice aktivní pes. "Díky tomu, že dříve byl bígl chován ve větších smečkách, snadno vyjde s jinými psy anebo zapadne do té vaši rodinné smečky. Bígl je navíc velmi učenlivé plemeno, a tak za pamlsek jej naučíte různé povely a triky. Příjemným bonusem je jejich krátká srst, která je téměř bezúdržbová, " radí Martin Pučálka, odborník ze společnosti Krmiva Pučálka.

3. Francouzský buldoček

Plemeno francouzského buldočka je lehce kontroverzní, buď je toto plemeno zbožňováno anebo není vůbec v oblibě. Francouzský buldoček je trendy plemeno posledních deseti let, lidé si ho zamilovali kvůli vtipné mimice, přátelské a pohodové povaze. Na druhou stranu je to spíše plemeno pro méně aktivní jedince. "Francouzský buldoček často trpí na různá onemocnění, ať už to jsou klouby, páteř, alergie apod. Proto se může stát, že lehce zatíží váš rodinný rozpočet. Pokud ale milujete "placaté" čumáky a nevadí vám ani chrápání či jiné neduhy těchto pejsků, směle do toho. Lepšího parťáka do rodiny, jen tak nenajdete," doporučuje Pučálka. A jestli si myslíte, že se s buldočkem budete nudit, tak na to zapomeňte, s ním bude vždy o zábavu postaráno.

4. Pudl

Dalším vhodným kandidátem na nového člena rodiny je sympatický, milý a aktivní pudl. Rozhodně se s ním nebudete nudit, ani chvilinku. Rád se učí novým věcem a děti miluje. A tak snadno děti zabavíte tím, že je zaúkolujete, aby psa naučili novému triku. Pudl je velmi variabilní pes, je to klidný společník na dlouhé večery, ale i milovník pohybu. I když se na první pohled může zdát, že pudl je taková psí primadona, opak je pravdou, venčení v dešti či plavání mu problém dělat nebudou.

5. Mini knírač

Milovník lidí a společnosti, to je mini knírač. Toto plemeno je velmi inteligentní a navíc zcela loajální ke své rodině. Pokud máte děti a rozhodujete se pro volbu psa, zvolte tohle. Díky správné výchově uprostřed rodiny se stane dobrým přítelem vašich dětí. I když je malý vzrůstem, má spoustu energie a elánu, takže jen válení na gauči ho neužije. "Mini knírač patří ke zdravějším plemenům bez větších zdravotních obtíží. A díky své skvělé povaze se báječně hodí i pro pejskaře začátečníky," sděluje Pučálka.

6. Kólie

Pokud by vás nepřesvědčil příběh Lassie, že se jedná o skvělé plemeno k dětem, pak se jděte podívat na některé společné setkání kolií, například na cvičiště. Hned zjistíte, že kolie s dětmi dobře vycházejí. I přes milou povahu je to velmi dobrý a ostrý hlídač. Kolie bývá velmi chytrá, učenlivá a chápavá. Má spoustu energie, a tak se hodí do aktivní rodiny. Hodí se k několika psím sportům - agility, běh, záchranařina či stopy. Nemá tendenci utíkat nebo lovit, je velmi spolehlivá a díky základnímu výcviku z ní bude skvělý pes.

7. Novofundlanský pes

Toto plemeno je považováno za jedno z nejvhodnějších k dětem. Jsou to ochranářští psi často cvičeni k záchraně osob, hlavně topících se. Pod jejich dohledem budou vaše děti v bezpečí. I přestože tento "obr" může budit respekt, jeho povaha je báječná a velice mírumilovná. Miluje lidi a děti, je vhodný i na canisterapii. Je to odolný pes a spíše ocení domeček se zahradou než prostor bytu.