Jak vyzrát na rozmlsanou kočku?

Máte doma kočku, kupujete různá krmiva, a ona stále "ohrnuje nos"? S krmivem pro kočky to může vypadat jako věda, ale opak je pravdou. Možná jste někde udělali chybu anebo třeba volíte nevhodné krmivo. Pojďme se na to podívat a udělat rozmlsanosti kočky přítřž.

Může se zdát, že kočka je náročnější strávník. Uspokojit až 5000 chuťových pohárků nemusí být jednoduché. Na druhou stranu, někdy jen postačí dát krmení řád a pravidla. Zkuste si odpovědět na následujících pár otázek. Jak často krmíte kočku? Má kočka k dispozici krmení po celý den? Krmíte ji granulema v kombinaci s konzervou či kapsičkou? Dáváte kočce lidské jídlo? Už možná po pár odpovědí vám bude jasné, kde děláte chybu.

Kde vzniká rozmlsanost?

Když si přinesete domů kotě, chcete mu obvykle dopřát to nejlepší. Může nastat situace, že si k plné misce krmiva kotě jen přičichne a odejde, vyrazíte pro jiné krmivo, anebo hůř, dáte kočce lidské jídlo. V ten moment se spouští vybíravost kočky. "Když si přinesete kotě domů, je potřeba mít připravenou domácnost i včetně krmiva pro kočku. Právě to by se nemělo vybírat impulzivně, ale s rozmyslem. Ideální je zvolit krmivo pro koťata s vysokým podílem čerstvého masa. Díky tomu je větší pravděpodobnost, že kočce krmivo zachutná," doporučuje Martin Pučálka, odborník na krmiva ze společnosti Krmiva Pučálka. Pokud možno se vyhněte náletům supermarketu a čtěte složení. Tak jako u lidí, i tady platí "jste to, co jíte". Když si dáte hned od začátku na volbě stravy záležet, časem se vám to vyplatí.

Jak často krmíte kočku?

Dvakrát denně, jednou denně, anebo má stále plnou misku? I frekvence krmení může poukázat na chybu. "Kočka je tvor, kterého je potřeba naučit zvyku. Ideální volbou je krmení dvakrát denně. Ráno, než odcházíte do práce, a večer, když přicházíte domů. Můžete kombinovat suché krmivo s konzervami či vaničkami, ale není to nutné. I kvalitní krmivo, například značky Marp, obsahuje všechno potřebné, co kočka potřebuje," sděluje Martin Pučálka. Pravidelný časový rozestup v krmných dávkách připraví zažívání kočky na další příjem potravy. To, že je pak s kočkou něco špatně, poznáte snadno, nebude pravidelně jíst krmivo, které nachystáte.

Kvalita nad kvantitou

Při výběru krmiva se řiďte primárně složením, a ne výhodností balení, jak obvykle lákají supermarketové letáky. Časem se vám investice do krmiva vrátí, a to nejen na tom, jak kočka bude fungovat, jak kvalitní bude mít srst, ale i třeba minimální návštěvou veterináře. Krmivo by mělo obsahovat více než 80 % proteinů z živočišných zdrojů. Ve složení by se neměl objevit lepek ani obiloviny. Ideální je volit krmivo s jedním druhem proteinu, což znamená, že v případě krmiva s kuřecím masem zde už nenajdete jiné maso ani protein. Pokud máte doma kotě, dbejte na to, aby krmivo bylo určeno právě pro něj. To stejné platí v případě kastrované a starší kočky, které mají sklony k nadváze a obezitě.

Jak zvýšit chutnost krmiva?

Jedním ze základních tipů, ja zvýšit kočce chutnost granulí, je přidávání konzerv, vaniček nebo kapsiček. Ovšem zde také platí pravidlo číst etiketu, pídit se po podílu proteinů a masa a hlavně dbát na to, aby bylo krmivo bez obilovin a lepku. Dále můžete do granulí přimíchat olej, vhodný je třeba lososový anebo z tresčích jater. Olej krmivo ovoní, a navíc přidá důležité látky pro správné fungování organismu.