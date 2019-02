Její teplotu nezměřil ani teploměr. Kočku rozmrazili pomocí fénu

V americkém státě Montana ve městě Kalispell se veterinářům v jedné místní klinice povedlo zachránit kočku, která doslova zmrzla venku v -13 stupních Celsia. Informoval o tom server The Independent.

Poté co majitelé našli svou kočku jménem Fluffy "pohřbenou" venku ve sněhu, odvezli ji do nedaleké zvířecí kliniky, kde se veterinářům povedl menší zázrak.

Kočka byla natolik promrzlá, že její tělesnou teplotu nedokázal změřit ani teploměr. Přesto se pomocí fénu a teplých přikrývek podařilo veterinářům zvíře probudit a přivést zpátky do normálního stavu.

"Máme úžasný příběh přežití tohoto týdne. Klienti našli svou zraněnou kočku zahrabanou ve sněhu. Přinesli ji k nám v podstatě zmrzlou. Na nic nereagovala. Její teplota byla velmi nízká, ale po mnoha hodinách se nakonec zotavila a je zcela v pořádku, Fluffy je úžasná!" napsala klinika na svém facebooku.

"Zabralo to zhruba hodinu, než se její teplota vrátila do normálu. Potom začala sténat a vrčet. To už jsme věděli, že bude v pořádku," popsala pro server TODAY neobvyklou záchrannou "misi" ředitelka veterinářské kliniky Andrea Dutterová. Fluffy ještě zůstala na klinice přes noc na pozorování, následující den už se vrátila domů.