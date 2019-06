Jihlavská zoo chce chovat prasata visajánská. Hrozí jim vyhubení

Jihlavská zoologická zahrada chce zavést chov prasat visajánských. Volně žijí na některých filipínských ostrovech, ale hrozí jim vyhubení. Ubikaci pro tento kriticky ohrožený druh plánuje zoo vybudovat do listopadu, stát bude kolem 580 tisíc korun bez daně. Většinu nákladů by měla pokrýt dotace od kraje. Vyplývá to z údajů, které po úterním jednání rady kraje řekl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD) a které zveřejnil kraj na svém webu.

Prostor pro venkovní výběh prasat visajánských má zoo v centrální části areálu, chybí tam ale odpovídající vnitřní ubikace. "Rádi bychom je chovali, protože jsou to velice ohrožená zvířata ve volné přírodě, navíc si myslíme, že je to atraktivní, zajímavý druh," řekl mluvčí zoo Martin Maláč.

Prase visajánské žilo na ostrovech ve středních Filipínách, z části už zmizelo. Pokud bude trend pokračovat, bude zřejmě během 30 let tento druh prasete evidovaný jako vyhubený, uvedl ředitel zoo Jan Vašák v žádosti o poskytnutí krajské dotace. Kromě ubývání lesů se stavy těchto zvířat v jejich domovině snižují i kvůli lovu a křížení s jinými druhy.

Radní kraje doporučili krajskému zastupitelstvu, aby na ubikaci dali zoo půl milionu korun. Jde o další aktivitu vyplývající z memoranda o spolupráci z roku 2015 uzavřeného mezi krajem a Jihlavou. Kraj na základě této dohody začal podporovat projekty zoo zřizované městem, zatímco město srovnatelnou částkou přispívá Horáckému divadlu v Jihlavě, jež spravuje kraj. Jihlava letos dá Horáckému divadlu příspěvek na modernizaci zvukové aparatury.

Jihlavská zoo se stará přibližně o 250 druhů exotických zvířat. Loni ji navštívilo přes 333 tisíc lidí.