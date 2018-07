Jihlavská zoo už má bezpečnější výběh pro vlky

Jihlavská zoologická zahrada zlepšila zabezpečení vlčího výběhu, z něhož letos v únoru na několik hodin utekla samice vlka iberského. Pár vlků pak chovatelé dočasně přestěhovali do zoo v Brně, zpátky se vrátil v pondělí po poledni. Původní hrazení, které vlčice v únoru nečekaně přeskočila, je teď vyšší o více než dva metry. Ve spodní části měří přes 4,5 metru, řekl ředitel zoo Jan Vašák.

Vlci iberští žijí volně na Pyrenejském poloostrově, hrozí jim vyhubení. Jihlavská zahrada jejich chov zavedla v polovině roku 2016. Výběh s ubikací pro ně nákladem okolo dvou milionů korun vytvořila ve svažité stráni porostlé stromy. Hrazení původně měřilo něco přes dva metry, nad ním byl navíc elektrický ohradník. "A ona to skočila z místa," řekl Vašák k útěku samice. Asi se lekla chovatele, protože předtím ji chovatelé uspali, aby jí ošetřili stržený prst.

Zvýšení ohrazení výběhu stálo řádově statisíce. Kromě toho, že je podstatně vyšší, má směrem do výběhu převis krytý pletivem. Elektrický ohradník vede ve spodní i horní části; vlci jsou podle zoologů "hraboši nebo skokani". "Když se to zvíře jednou odtud dostalo, tak to chce být o krok napřed," řekl Vašák.

Prvními obyvateli byli dva samci dovezení z Olomouce. Byly mezi nimi šarvátky, jeden loni uhynul. Samici Beret ke zbylému samci získali jihlavští chovatelé z Barcelony. Pár se snášel dobře. "Problém byl se dvěma psy, to je typické pro pyrenejské vlky," podotkl Vašák. Zda se podaří odchovat mláďata, přesto zatím není jisté. Vlčice dostala ve Španělsku antikoncepční implantát, který se zatím veterinářům nepodařilo vyndat.