Jihlavská zoo zavřela pavilon tygrů sumaterských, mají mladé

Jihlavská zoo přechodně uzavřela pavilon tygrů sumaterských, protože tam tygřice Cinta porodila. Chovatelé zjistili, že samice porodila dvojčata. Mladou samici ale nechtějí moc rušit. Je to její první porod a stát se může cokoliv, informovala zahrada na svém Facebooku. Pavilon zůstane pro návštěvníky uzavřen do odvolání. I Cinta sama se narodila v jihlavské zoo, a to na den přesně před pěti lety.

Z porodní boudy u tygrů zatím chovatelé slyšeli jen mňoukání. Samice by měla být v pořádku. Už ji viděli, když vylezla, aby se napila. "Kolik je koťat, nevíme. Předpokládáme spíš jedno," řekl mluvčí zoo Martin Maláč.

Teď nezbývá podle ředitele než doufat, že to dopadne dobře. Pro úspěšný odchov bude důležité, jak se tygřice dokáže o přírůstek postarat a jestli bude mít dost mléka. To se uvidí v nejbližších dnech.

Tygřice Cinta vytvořila pár se samcem tygra sumaterského Dandysem, který je jen o málo starší. Jihlavští chovatelé si ho loni po vyjednávání s koordinátory chovu a mezi zoology půjčili z brněnské zoo, přivezli ho 30. října. Tygři se pak brzy začali pářit. Možnost porodu tento týden chovatelé předpokládali, proto už samce na noc od Cinty oddělovali.

Tygr sumaterský je nejmenším poddruhem tygra, který žije pouze na ostrově Sumatra v Indonésii. Hrozí mu vyhubení, v jeho domovině podle odhadů žije jen několik stovek zvířat. Samci tygra sumaterského jsou větší než samice a mohou s ocasem měřit 2,5 metru a vážit 100 až 140 kilogramů. Březost u samice trvá okolo 105 dnů.

Jihlavská zoo je nejvyhledávanějším turistickým cílem Vysočiny. Její návštěvnost loni podruhé přesáhla 300 tisíc lidí, když bylo návštěvníků 316 650.