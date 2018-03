Jihočeská zoo Dvorec má nové mládě gibona

Potřetí během tří let se samici gibona lara v jihočeské zoo Dvorec u Borovan narodila mláďata. Dvě opičátka přišla na svět 7. února, jedno z nich, samička o váze 395 gramů se narodila mrtvá, o druhé mládě devítiletá matka pečuje, řekla Jana Ambrožová, která má v zoo na starosti obchod. Tři porody během tří let označila za výjimečné.

"Tento druh primáta se rozmnožuje ve volné přírodě, ale i v zajetí v rozmezí čtyř až pěti let a přivádí na svět jedno naprosto lysé mládě. U nás během tří let porodila v podstatě čtyři mláďata, když budu počítat i to uhynulé. Je to zázrak přírody, že samice takhle rodí, že se vůbec páří, že zabřezne a přivede na svět zdravá mláďata. Taková četnost porodů je ve světě zoologů absolutní anomálie. Konzultovali jsme to s jinými chovateli a říkali, že tohle v životě neslyšeli," řekla Ambrožová.

O přeživší mládě se matka stará, jeho pohlaví bude několik měsíců neznámé; samice mládě dlouho nepustí z náručí. "Mládě je v péči matky, odhadujeme, že mláďata byla při narození stejně velká. Nyní je celá rodina pohromadě a velkou část dne tráví ve výběhu. Je to krásná hravá rodinka se spoustou lásky," popsala Ambrožová.

V zoo, která vznikla v roce 2007, dosud žilo asi 350 zvířat 112 druhů. Po dobu své existence odchovala zoo devět tygrů ussurijských, 20 lvíčat, řadu primátů a jiných savců.

Loni v květnu odchovala zoo mláďata jihoafrických bílých lvů. Ve volné přírodě žije na světě asi 100 jedinců tohoto druhu. Ve Dvorci se narodilo pět mláďat. V červenci 2017 porodila sedmnáctiletá samice tygra ussurijského mládě, reprodukční věk tohoto zvířete přitom končí kolem 13. roku života. Tygr ussurijský je kriticky ohrožený druh, ve volné přírodě žije na světě přibližně 250 až 300 jedinců.

Zoo letos obnovila i zimoviště pro ptáky, jež loni shořelo. Náklady činily skoro 140.000 Kč, nyní je v zimovišti pět druhů, 24 ptáků: pelikáni, ibisové, zoborožci, jeřábi a volavky. V roce 2016 měla zoo náklady 4,4 miliony Kč a výnosy 4,6 milionu Kč. Hospodaří na šesti hektarech.