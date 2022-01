Když psovi nechutná: Jak vyzrát na nežravost?

Asi si říkáte, že u psů je to s výživou jako u lidí. Někomu chutná více, někomu méně, někdo má tendenci být tlustý, jiný hubený... Co ale ve skutečnosti stojí za tím, že jeden pes misku vyčistí do poslední granule a druhý by se do krmení skoro nechal nutit? A jak rozpoznat situaci, kdy je potřeba nedostatečný psí apetit řešit?

Zdravotní problémy

Důvody nezájmu o potravu se dají rozdělit do tří skupin. Tu první bychom mohli pojmenovat "zdravotní obtíže". Nechutenství psa se dá očekávat v období rekonvalescence po nemoci nebo operaci, na začátku březosti i v době kolem porodu. Mimoto jsou momenty, kdy nezvykle malá chuť k jídlu přichází jako varovný signál zdravotních problémů. Příkladem mohou být nemoci trávicího ústrojí, problémy se zoubky a mnoho dalších.

"Obecně platí," shrnuje výživový specialista Martin Kváš, "že pokud zvíře bez zjevného důvodu nežere a hubne, něco není v pořádku. Sledujte proto krmné návyky vašeho psa, a pokud jde o dlouhodobější nezájem spojený s úbytkem váhy, začněte hledat problém s veterinářem."

Od přírody menší apetit

Když vyloučíme zdravotní důvody, dostáváme se k druhé, náročněji uchopitelné skupině tvořené psy, kterým příroda nadělila do vínku menší apetit. "Jako prvotní pozitivní motivace může v takovém případě posloužit vysoce atraktivní krmivo s čerstvým masem. Do této skupiny spadají například granule Carnilove True Fresh vyrobené unikátní výrobní technologií přímo z čerstvého masa bez použití masových mouček. Šetrné zpracování surovin zachovává původní výživové vlastnosti masa a zajišťuje značně vyšší chutnost, něž jakou se mohou chlubit běžná krmiva. Z každého krmení se tak stane jedinečný chuťový zážitek, který ocení i sebevětší nežravec," vysvětluje Martin Kváš.

Manipulace s páníčkem

Třetí skupina poté patří "problémům společenského rázu". Typickým příkladem takové situace může být snaha pejska vydobýt si pozornost. Nechce jíst? Ne, opravdu to není nejutrápenější zvíře na světě. U nohou vám pravděpodobně sedí malý manipulátor, který zjišťuje, co všechno si může dovolit. "I v tomto případě můžete využít granule s čerstvým masem jako prvotní lákadlo, nedovolte ale, aby si pejsek začal změny jídelníčku odmítáním potravy vynucovat. Ukažte mu proto, že o krmení rozhodujete vy," radí Kváš.

Jak na to? "Nenechávejte misku s krmivem volně přístupnou, ale v určenou hodinu ji naplňte granulemi - je důležité, aby to pejsek viděl - a nechte chlupáče sednout před sebe. V té chvíli by se měl dívat na misku nebo vám do očí. Následně zadejte povel 'můžeš' a misku mu předložte," upřesňuje odborník.

Když pes ani v té chvíli nezačne jíst, měli byste mu podle Kváše misku asi za minutu vzít, dát ji mimo dosah, ale tak, aby ji viděl, a začít ho ignorovat. "Toto 'vyloučení ze smečky' je pro pejska vážný trest a signál, že se páníček zlobí. Po pár minutách zopakujte předchozí rituál s miskou a povelem. Když stále nechce jíst, opět ho chvíli ignorujte. Poté vezměte před zraky pejska granulku z misky, dejte mu povel, který splní, a následně jej onou granulí odměňte. Tímto způsobem psa naučíte, že jídlo je odměna a nejíst znamená rozzlobit páníka."

Stres

Dalším "společenským" důvodem, proč pes nežere, může být tlak ve smečce. "Jestliže jsou v domácnosti dva psi a jeden jí málo, může jít o projevení podřízené pozice vůči vůdci smečky, alfa samci," vysvětluje Martin Kváš. "Situaci řešte tak, že psy budete krmit odděleně, nejlépe v jiných místnostech." Příčinou nežravosti může být ovšem také stres ze změn a nových situací. "V takovém případě pomůže, když v době krmení ke zvířeti přistoupíte a po povelu 'sedni' jej nakrmíte granuli za granulí z ruky. Dáváte mu tak najevo, že jste jeho pán, že jej nenecháte hladovět a postaráte se o něj. Posilujete tím vzájemnou důvěru," radí Kváš.

Ať už je váš mazlíček nemocný, upejpavý v rámci psí smečky, nebo si vyžaduje vaši pozornost, neignorujte dlouhodobější příznaky nechutenství a zkuste je rozklíčovat. Držte se kritického bodu úbytku váhy a zkuste jeho situaci vnímat v širším kontextu. A hlavně - nezapomínejte, že vy jste vůdcem smečky a vy určujete, kdy a co se bude jíst.