Kočičí útulek s výhledem na moře hledá nového pracovníka

Lidem, kteří touží po životě s malebným výhledem na moře a zároveň milují kočky, se naskytla příležitost své sny uskutečnit. Kočičí útulek na řeckém ostrově Syros hledá nového zaměstnance.

Majitelka útulku novému zaměstnanci nabízí ubytování a společnost momentálně 55 koček. Má ale na uchazeče také nároky: Hledá člověka ideálně staršího 45 let, který rozumí "kočičí psychologii", umí s kočkami mluvit a poradí si i s těmi zdivočelými nebo takovými, které nevyhledávají lidskou společnost.

Na majitelku útulku se během několika dnů obrátilo asi 200 lidí, kteří by o tuto pracovní pozici měli zájem.

BBC upozorňuje, že i zdánlivě perfektní zaměstnání mohou mít své mouchy. Ben Southall v roce 2009 získal "nejlepší práci na světě" a stal se na půl roku správcem australského ostrova Hamilton, jednoho z nejoblíbenějších turistických cílů v zemi. O místo se ucházelo téměř 35 tisíc lidí. "Bylo to nejlepší zaměstnání na světě, ale zároveň jsem byl neustále v jednom kole," řekl. Vzpomíná, že se například na jeho počest konal večírek, ale nezvládl na něj dorazit, protože dával jeden rozhovor za druhým.

