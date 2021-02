Kočka je masožravec. Víte, čím ji krmíte?

Ať už si kočku pořizujete, anebo ji doma máte, měli byste se zajímat o její krmivo. Tak jako u sebe dbáte na kvalitu a původ potravin, jinak by tomu nemělo být ani u domácího mazlíčka. Jak ale vybrat správné krmivo. Co by mělo a nemělo obsahovat, vám poradíme.

Kočka není všežravec

Víte, čím krmíte svoji kočku? Ne? To je možná ta chyba. Často se do kočičích misek dostává jídlo a granule, které kočce nejenže neprospějí, ale mohou jí i značně ublížit. "Nezáleží na tom, jestli se jedná o výběrovou šunku, uzeného lososa anebo kousek sýra, to vše je vhodné pro člověka, bohužel však ne pro kočičí trávicí ústrojí," komentuje stravu koček Martin Pučálka, odborník na kočičí krmiva za společnosti Krmiva Pučálka, a dodává. "Stejně nevhodnou volbou jsou krmiva ze supermarketu, která často obsahují nevhodné suroviny. Ty mohou být pro kočky i potencionálně nebezpečné." Ideální krmivo je to, kde je použité čerstvé maso, je optimálním zdrojem bílkovin, ale má v sobě i řadu přirozených a zdraví prospěšných látek. Obsahuje také dost přírodních tuků, které už pak není nutné přidávat do krmiva.

Jak vybrat krmivo

"Složení krmiva by mělo být velmi jednoduché - mělo by obsahovat velké množství bílkovin ze živočišných zdrojů a žádné obiloviny a umělé konzervanty. Vybírejte ta, kde je i podíl čerstvého masa, díky tomu si jej kočka zamiluje. Vhodné jsou například krmiva značky Marp, na výběr máte granule, ale i konzervy," doporučuje Pučálka. Konzervy obsahující obiloviny, řadu umělých konzervantů, plnidel a přísady, pod kterými si nedokážete nic představit, nekupujte. Nejenže to není pro kočku vhodné, ale je možné, že vám tohle krmivo nechá bez povšimnutí a raději si půjde chytit myš.

Stravovací návyky

Ne nadarmo se říká mlsná jako kočka. Zavděčit se kočce správným krmivem může být někdy oříšek. Útrapám spojeným s vybíravosti kočky ale snadno zamezíme, pokud jí v prvních šesti měsících dáme jasně najevo, co je její krmivo. Což v praxi znamená, že je ideální ji nekrmit vším možným, ale nastolit řád a pravidla. Neměňte kočce stravu co měsíc anebo častěji, jsou totiž na změnu krmiva mnohem citlivější než psi.