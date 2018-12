Kolonie slunéček východních se usídlují v tlamách psů

Silně slinící a s pěnou okolo tlamy - tak vypadá pes, kterému se uhnízdila na horním patře kolonie slunéček východních. Ta se mu tam dostala po sežrání trávy, kde se slunéčka zdržují. V tlamě se zabydlí ve snaze najít teplé a vlhké prostředí, kde by mohla přežít zimu. Nyní se slunéčka vyskytují i v České republice.



Slunéčko v tlamě psa zanechává bolestivá kousnutí a z nožiček uvolňuje sekret, jenž psovi způsobuje silné popáleni uvnitř čenichu a svědí ho na jazyku. To je důvod, proč psi tak silně sliní a mají pěnu u tlamy. "Slunéčka způsobují vředy na jazyku i v ústech a mají velmi silná kousnutí," říká doktorka Lindsay Mitchellová z Kansasu.



Slunéčko východní je původem z východní Asie, bylo však zavlečeno do Ameriky i do Evropy. Dospělý jedinec měří až 8 milimetrů. Tento druh má velice vysokou rozmnožovací schopnost - samice za život naklade až dva tisíce vajíček. Na podzim okusují zralé ovoce, a způsobují tak zemědělské škody. Na zimu se v původním asijském prostředí byla zvyklá schovávat do štěrbin na vrcholcích skal, v českých podmínkách však toto chování způsobuje jejich naletování do domácností.



Z psí tlamy lze však vetřelce snadno odstranit například lžicí, kterou se seškrábnou. Zranění by pak následně měla být ošetřena veterinářem.