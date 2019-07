Kousl ho had, tak mu to vrátil. Z plaza zbyly jen kousky

Kuriózní případ zaznamenala v neděli nemocnice v Indii ve státě Uttarpradéš. V kritickém stavu byl do ní převezen pacient, kterého kousl had. Ten si to však s hadem okamžitě vyřídil a rovněž se do něho zakousl. Rozkousal ho na několik kousků, a plaza tak zabil. Sám ale teď leží v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Informovala o tom zpravodajská agentura Reuters a server The Independent.

Raj Kumar odpočíval venku na zahradě a přitom popíjel drikny, když se k němu připlížil had a kousl ho. "Můj syn byl opilý. Kousl ho had, a tak ho na oplátku kousl taky a rozkousal ho na několik kousků," popsal nehodu jeho otec Babu Ram pro indická média.

Rodina převezla syna do nemocnice v kritickém stavu. Údajně mělo jít o užovku, která zpravidla není považována za jedovatý druh. "Rozhodně je to divné. Zažil už jsem několik lidí, kteří přišli s kousnutím od hada, ale nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by kousl hada a pak ho ještě s sebou přinesl v tašce," řekl ošetřující doktor N. P. Singh.

"Jeho stav je vážný. Nejsme schopni si dovolit náklady na léčbu," dodal otec Raje Kumara s tím, že rodina posléze zbytky mrtvého hada spálila. Podle doktora Singha byl pacient převezen do jiné nemocnice a nadále zůstává ve vážném stavu.