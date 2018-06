Kráva nelegálně překročila hranice EU. Chtějí ji utratit

Bulharskému farmáři utekla v polovině května březí kráva jménem Penka. Během své čtrnáctidenní cesty na útěku urazila 20 kilometrů a dostala se až k hranici se Srbskem. Bez povšimnutí hranice překročila, což ji nyní bude nejspíš stát život.

Březí kráva vyrazila na výlet z vesnice zvané Kopilovtsi. Ke svému majiteli, Ivanu Haralampievovi se vrátila až po dvou týdnech, kdy ji přivedli úředníci s tím, že bude muset být utracena. Problémem je totiž to, že Srbsko není členem EU a přeprava skotu za hranice má přísná pravidla.

Rozzlobený majitel Penky se velmi divil, jak je možné, že si tak velkého zvířete na hranicích nikdo nevšiml. "Jak to, že se ji nikdo nepokusil zastavit?" stěžoval si farmář. Úřady uvedly, že Penka u sebe v době přechodu přes hranice neměla správné dokumenty, které by dokazovaly, že je v dobrém zdravotním stavu. Podle nařízení totiž skot, který je převážen přes hranice EU, musí mít u sebe platné veterinární osvědčení. To navíc musí na hranicích schválit inspekci. A jelikož u sebe Penka žádné "papíry" během útěku neměla, bude muset být utracena.

Úředníci se omlouvají farmáři, že není v jejích silách, aby Penku zachránili. "My o tom nerozhodujeme. Pouze se řídíme pokyny, které přicházejí z Bruselu," řekl veterinární expert Lyubomir Lyubomirov. Veterináři se totiž bojí, že by kráva mohla ze Srbska do EU zavléct nějakou nemoc a rozšířit ji na ostatní zvířata. To i přes to, že je podle jejího majitele i srbských veterinářů, kteří provedli zdravotní prohlídku, naprosto zdravá.

Již byla sepsána petice, která vyzývá Evropský parlament, aby udělal v případě Penky výjimku. "Domníváme se, že případ Penky odráží nedostatek soucitu ze strany úředníků EU vůči normálním lidem, jako je Penky majitel, který je naprosto rozrušený," píše se v petici. Už ji podepsaly skoro dva tisíce lidí.