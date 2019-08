Krávy ke svátku íd al-adhá je možné krmit všude, i na střeše domu

V největším pákistánském městě Karáčí se o muslimském svátku oběti porazí a prodá půl milionu krav, ovcí i koz. Letos začnou muslimové třídenní svátek slavit v neděli 11. srpna a v Karáčí skončí na rožni i zvířata, která se dosud popásala na střeše domu jednoho chovatele, napsala agentura AFP.

Saíd Edžat Hasan má čtyřpatrový dům v části Karáčí, kde žijí příslušníci střední třídy, avšak nevlastní žádný pozemek, kde by mohl chovat dobytek. Každý rok tedy vyvede po schodech telátka až na střechu, kde už je připraveno seno, voda a další potrava. Nad nimi roztáhne pruhy látky, aby jim poskytl stín.

Po roce si pak pronajme jeřáb, aby dostal už dospělé krávy dolů a mohl je prodal o svátku íd al-adhá, tedy o svátku oběti.

Zvířata se svázanýma nohama se snášejí k zemi, některá při tom bučí, jiná to nesou s bohorovným klidem. Minulou sobotu se takto vzduchem neslo šest krav nad hlavami ohromených chodců.

"Vykrmil jsem je s péčí a láskou," říká šestapadesátiletý Hasan. I když je to nezbytné, to že budou poražena, mu dobře nedělá. Jejich maso dostanou chudí, tak jak je to zvykem o svátku připomínajícím Ibráhímovu (Abrahámovu) ochotu obětovat bohu vlastního syna.

Podobně jako Hasanovým krávám se povede téměř půl milionu dalším - kozám i kozlům, ovcím i býkům. Prodají je na velkém trhu na severu dvacetimilionového Karáčí a většina z nich bude obětována k íd al-adhá. Aby vyvolala sympatie zákazníků, mají některá zvířata na krku zvonce, další náramky kolem kotníků nebo i květinu na krku.

Zákazníci s obchodníky tvrdě smlouvají, ceny jsou "nestoudné, skoro dvojnásobné než loni", stěžuje si sedmadvacetiletý Saíd Zeešan. Na tržišti už strávil hodiny, a stále nenašel zvíře, které by si mohl dovolit. Ceny žene nahoru vysoká inflace a znehodnocená rupie.

I když porážky začnou až za několik dní, ze 350 tisíc zvířat přivezených z venkova, se už o tomto víkendu prodalo 80 tisíc kusů. Čeká se, že se na trhu prodá až 600 tisíc zvířat. Prodává se za ceny mezi 50 tisíc až deseti miliony rupií (7000-1,4 milionu Kč). Někteří prodávající se snaží upoutat i nečekanými jmény zvířat. Jeden býk se prodával jako Trump. "Odpovídá americkému prezidentovi co do velikosti i chování," řekl s ironií jeden z organizátorů prodeje Zakri Abro.