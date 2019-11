Let indických aerolinek měl zpoždění. Na palubě byla krysa

Zpoždění téměř 12 hodin nabral vnitrostátní let indických aerolinek Air India kvůli nechtěnému černému pasažérovi, kterým byla krysa. Cestující museli čekat na letišti, než zaměstnanci hlodavce odchytili a celé letadlo vydezinfikovali, napsala agentura DPA s odvoláním na indická média.

Krysa byla spatřena v letadle těsně před startem. Původně aerolinky oznámily, že spoj, který měl odletět v 06.10 místního času, poletí zhruba za hodinu. Nakonec odletěl v 17.30.

Nebyl to první podobný případ v Indii. V roce 2017 se let Air India z Dillí do San Franciska opozdil o více než devět hodin, protože na palubě objevili hlodavce v době, kdy již letadlo pojíždělo po dráze.