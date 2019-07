Liberecká zoo má poprvé od ptačí chřipky mláďata plameňáků. Zahradu tato nemoc zasáhla v únoru 2017. Hejno plameňáků bylo od té doby psychicky rozhozené, řekl ve středu kurátor chovu ptáků v zoo Jan Hanel.

Plameňáci jsou hodně citliví na jakékoliv změny v jejich kolonii, v ročním rytmu, uvedl. I když třeba návštěvníci chodící okolo jim nevadí. "Na to jsou celoročně zvyklí, ale cokoliv, co se děje uvnitř expozice, na to jsou velmi citliví. Jak se jim něco naruší, tak pak už to úplně dobře nefunguje," dodal Hanel. Aby měli plameňáci klid, tak se například kolem jejich expozice ani neseká tráva.

V liberecké zoo na ptačí chřipku uhynula na začátku února 2017 labuť a o pár dní později také samice kriticky ohroženého pelikána skvrnozobého. Další ptáci včetně plameňáků museli být kvůli tomu v izolaci. "Dlouho byli plameňáci nuceně zavření uvnitř a pak prostě nehnízdili," uvedl Hanel. V minulých dvou letech neměli ani jedno vejce, před ptačí chřipkou měla liberecká kolonie čítající asi 30 jedinců mláďata každý rok. Letos mají podle Hanela zatím dvě, vyklubala se před týdnem.

"Máme radost, že se to po třech letech povedlo. Doufejme, že vydrží, ještě se může stát leccos," řekl kurátor ptáků. Podle něj to navíc nemusejí být letošní poslední mláďata plameňáků. "Ještě jsou tam nějaká vejce, tak uvidíme," dodal Hanel.