Liberecká zoo získala samičku mravenečníka

Liberecká zoo získala samici mravenečníka velkého, z maďarské Budapešti má dorazit v úterý k večeru. Se samcem, který je v Liberci od loňského léta, by měla vytvořit pár. Zoo chce odchovat mladé. Samici uvidí návštěvníci ve výběhu až za pár dnů. "Musí se nejdřív aklimatizovat," řekla mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová

V minulosti liberecká zoo mravenečníky nechovala. Loni získaný samec se zejména mezi dětmi rychle zařadil mezi oblíbená zvířata. Za stávajících klimatických podmínek ale do výběhu často nechodí. "Je potřeba mít štěstí, párkrát za den ale ven z boudy vyjde," dodala Tesařová.

Ve volné přírodě žije mravenečník velký ve Střední a Jižní Americe. Patří mezi druhy ohrožené vyhynutím ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění. Živí se zejména mravenci a termity. Silnými drápy na předních končetinách dokáže rozhrabat i velmi tvrdá termitiště. Do štěrbin pak strká dlouhý protáhlý čumák a vystřeluje tenký, až 60 centimetrů dlouhý, lepkavý jazyk, na který se nabaluje hmyz. V zoo ho krmí speciálními granulemi, které se rozpouští na kaši, mletým hovězím masem a krmným hmyzem.

V liberecké zoo letos vznikne chovná skupina také u koně Převalského, ke klisnám získá zahrada na jaře nebo na podzim samce. Pár bude mít i u muntžaka chocholatého, samec tohoto ohroženého druhu jelínka by měl dorazit do měsíce. "Chovatelsky je to pecka, jsou na ně dlouhé chovatelské seznamy," uvedl zoolog liberecké zahrady Luboš Melichar. V evropských zoo je jen asi 20 těchto jelínků, jejichž charakteristickým rysem je chochol na temeni hlavy. Liberec měl dosud jen dvouletou samičku, získal ji loni.

V dubnu přibude také jedna stará zebra bezhřívá ze Dvora Králové nad Labem. Zebry se obecně v zoo dožívají 20 let, této je už 23 let. "Je to vysloužilá matka. Dostala se nějak do nemilosti mladších zvířat a ta ji vyštípala ze stáda. A už se to nedá vrátit zpátky," uvedl Melichar. Samice přezdívaná Kelišová je podle něj cenná tím, že je potomkem zeber dovezených z Afriky. "Krevně je strašně cenná, tak ji přivezeme i v tomto pokročilém věku. A kdyby se to povedlo, tak hříbě pro populaci bude mít obrovskou cenu," dodal. V Liberci se už povedlo odchovat mládě samice, jež měla 25 let. Melichar ale upozornil, že ji nemusí přijmout ani tamní stádo.

Odchovat zebry bezhřívé v umělých chovech je podle zoologa problém, kromě Liberce se to daří už jen ve Dvoře Králové a dánském Givskudu, který ale nyní přišel o hřebce. V umělých odchovech je podle Melichara asi jen 35 těchto zvířat, z toho v Liberci samec, dvě samice a dva malí hřebečci.