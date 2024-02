Má vaše kočka rýmu? Víme, jak to poznat a co jí pomůže

S domácími mazlíčky je to stejné jako s lidmi. Když nejsou ve své kůži, okamžitě to na nich poznáte. Pokud je tedy vaše kočka unavená, nechutná jí najednou oblíbené jídlo a teče jí z očí nebo nosu, má nejspíš rýmu. Víte, jak jí pomoct a zda se máte chránit, abyste se nenakazili?

S jarem, kdy se mění teploty a venku začíná vše kvést, je spojené i období alergií. A citlivější mohou být v tuto roční dobu i vaše kočky. Podobně jako u lidí i u nich mohou viry a bakterie způsobit infekci horních cest dýchacích. "Onemocnění horních cest dýchacích jsou u koček velmi častá, přičemž kočičí herpes virus a kočičí kalicivirus způsobují drtivou většinu z nich. Tyto viry jsou hlavními původci takzvané kočičí rýmy. Aby to ale nebylo málo, často se k nim přidávají i bakterie," vysvětluje MVDr. Kateřina Karásková, Ph.D.

Rýma u koček většinou začíná slzícíma očima, které mohou být navíc zarudlé, lehkým pšíkáním a nechutenstvím. Kočky mají totiž ucpaný nos a tím pádem jídlo ani tolik necítí a dýchají více otevřenou pusou. S tím souvisí i větší únava a nechuť nejen k jídlu, ale i pohybu. Někdy se může přidat i zánět spojivek či zánět v dutině ústní s tvorbou vředů. Nepodceňujte proto včasnou léčbu.

Jak kočičí rýmu léčit

Představte si, jak léčíte rýmu u sebe, a podobné to bude u vaší kočky. Navíc čím dřív s léčbou začnete, tím bude její průběh pravděpodobně lehčí a příznaky rychleji odezní. Základem je naordinovat klidový režim, otírat výtok z nosu vatovými tamponky namočenými v teplé vodě a zajistit dostatek tepla a tekutin. A stejně jako u sebe, posilněte kočičí obranyschopnost pomocí vitamínů a kvalitní stravy.

"Žádný organismus nemůže prospívat při špatné a nevhodně zvolené stravě. Tak jako u lidí se i u zvířat projevuje nekvalitní stravování špatným zdravotním stavem a kondicí, nezdravým vzhledem a únavou. Vybírejte proto pro svého mazlíčka zdravé krmivo z kvalitních surovin, po kterém bude prospívat a bude plný energie. Špičkou v krmivech je značka Marp a její holistická řada bez obilovin a chemických konzervantů. Výborná chuť tohoto krmiva je dána především přidaným čerstvým masem, což ocení kočka i pes, " sděluje odborník na výživu Martin Pučálka ze společnosti Krmiva Pučálka. Podle něj pomohou v době nemoci také Marp Holistic vývary, které pomohou se zavodněním a je důležité přidat do stravy také vitamíny.

Přidejte vitamíny

Začněte s podporou imunity u zvířat co nejdříve. "Vhodné je přidávat do stravy každý den také čistý vitamin C v sypké podobě společně s olejem z ostropestřce, který můžete střídat například s olejem z tresčích jater. Oba oleje podporují u zvířete vitalitu a imunitu, jsou bohaté na vitamíny, ale i na omega 3 nenasycené mastné kyseliny," doporučuje Pučálka.

Je rýma nebezpečná?

Kočičí rýma není nebezpečná pro člověka, na kterého se nepřenáší, stejně jako se vyhne psímu kamarádovi v jedné domácnosti. Ale pro některé kočky představuje značné riziko, zvláště jsou-li to oslabená koťata, staří jedinci, nebo se slabou imunitou. Riziko spočívá také v napadení organismu druhotnou infekcí. Viry lehce narušují epitel dýchacích cest a tím vytváří dveře do těla kočky pro další patogeny. Neodezní-li tedy příznaky do deseti dnů, nebo se vám zdá, že se stav kočky jen zhoršuje, vyrazte k veterináři. Pomoci může také vakcinace. "Pravidelná vakcinace sice nemusí kočku plně ochránit, ale účinně posiluje její obranný systém. Případný průběh onemocnění tak bývá mnohem mírnější, "uvádí MVDr. Kateřina Karásková, Ph.D.