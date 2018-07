Masakr v americké zoo. Jaguár utekl a zabil šest zvířat

Zoo Audubon v New Orleans měla v sobotu zavřeno. Důvodem byl hluboký zármutek jejích zaměstnanců poté, co ze svého pavilonu utekl jaguár a zabil šest zvířat. Další tři zranil. Informoval o tom server CNN.

Tříletý jaguár Valero utekl v sobotu v sedm ráno v zoo ze své klece a vydal se na lov místních zvířat. Obětmi jeho přirozeného instinktu se staly čtyři lamy alpaky, jeden emu a jedna liška. Další tři zvířata (jedna alpaka, dvě lišky) přežila se zraněním.

Vedoucí zoo Kyle Burks následně svolal tiskovou konferenci, na které informoval veřejnost, co se stalo a sdělil, že zoo zůstane téhož dne zavřena. Uvedl, že jaguára se povedlo úspěšně uspat, o jeho utracení však chovatelé nepřemýšleli.

"Jaguárovi se nic nestane. Bohužel jen dělal to, co jaguáři normálně dělají," obhajoval Valera zvíře. Predátor se zkrátka choval přirozeně a dávat mu za vinu zabití jeho obětí by nebylo logickým krokem.

"Naše zvířata jsou pro nás jako naše rodina. Staráme se o ně každý den. Jsme touhle ztrátou hluboce zarmouceni," odůvodnil Burks zavření zoo.

Odchyt jaguára popsal následovně: "Tým zareagoval okamžitě. Veterináři museli nejprve připravit trankvilizéry (pušky s uspávací látkou) a najít si vhodnou pozici, aby měli dobrý výhled. Jakmile ho trefili, sedativa zabrala do několika málo minut."

Jak se však podařilo jaguárovi utéct, zatím není známo. "Bereme tuto situaci velmi vážně a vyšetřujeme všechny okolnosti kolem této situace. Doufáme, že v budoucnu zamezíme tomu, aby se podobná věc opakovala," uzavřel.