Mořské želvy v ohrožení. Ostravská zoo podpoří jejich záchranu

Ostravská zoologická zahrada bude podporovat program na záchranu mořských želv. Zastřešuje ho nezisková organizace Turtle Foundation, která vznikla v Německu. Zahrada si z několika aktivit organizace vybrala projekt na ochranu kožatky velké na Mentawajských ostrovech v Indonésii. Největší žijící želvu na světě tam ohrožuje především konzumace vajec a želvího masa. Řekl to František Příbrský, který v zoo koordinuje ochranářské aktivity.

Mezinárodní nezisková organizace Turtle Foundation se zaměřuje na ochranu ohrožených mořských želv na Kapverdách a v Indonésii a jejím cílem je zamezit jejich vymření.

Při průzkumu Turtle Foundation týkajícího se právě konzumace želvího masa a vajec na Mentawajském souostroví na západě ostrova Sumatra v Indonésii byla v roce 2017 objevena pláž Buggeisiata na odlehlém ostrově Sipora, kam připlouvají klást vejce právě vzácné kožatky velké.

"Kožatky jsou jedny z nejohroženějších mořských želv. Populace v této oblasti čítá možná posledních 1000 samic, které kladou vejce. Ta jsou ale místními vybírána, aby sloužila ke konzumaci místním lidem, nebo je prodávají někam dál, třeba do Číny nebo Singapuru, kde to slouží jako lahůdka," uvedl Příbrský. Kromě vajec navíc místní jedí i samotné želvy.

Od roku 2017 je proto pláž Buggeisiata v hnízdní sezoně, tedy od října do května, pod dozorem týmu místních strážců vyškolených organizací Turtle Foundation. "Tým lidí působí přímo v této oblasti a hlídají pláž, aby tam nedocházelo k vybírání vajec. Současně, když ty vejce najdou, tak je vezmou a přemístí je do speciálních střežených líhní, které hlídají. Potom ve správný čas, kdy se želvy vylíhnou, je vrací zase zpátky do moře," doplnil Příbrský.

Od počátku aktivit týmu Turtle Foundation nebyla zabita žádná želva přicházející klást vejce na tuto pláž. Ve dvou hnízdních sezonách, tedy v letech 2017 až 2019, zde bylo každoročně zaznamenáno okolo 70 snůšek. Kožatky získaly své jméno podle svého krunýře, který se na první pohled liší od tvrdého krunýře ostatních želv - má spíše kožnatý povrch. Kožatka velká je se svou délkou až 2,5 metru a hmotností až 900 kilogramů největším druhem mořské želvy.

Zoologická zahrada v Ostravě měla několik let projekt Koruna ze vstupu, kdy z každé zakoupené vstupenky darovala korunu na projekty na záchranu zvířat po celém světě. Od letošního roku už ze vstupného míří na ochranářské projekty koruny dvě. Díky této změně tak zoo začala podporovat právě organizaci Turtle Foundation.