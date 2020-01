Myslivci chytali zajíce žijící v Temelíně. Daří se jim tam

Myslivci v sobotu v areálu Jaderné elektrárny Temelín odchytili 21 zajíců. Zvířata následně pustili do volné přírody. Zajícům se v areálu jaderné elektrárny daří, protože zde postrádají přirozené predátory. Šlo o šestý odchyt zajíců v Temelíně od roku 2006. Celkem tak myslivci vypustili z areálu elektrárny do volné přírody více než sto těchto zvířat. Řekl to mluvčí Temelína Marek Sviták.

"Nepoužívali jsme žádné zbraně, pasti nebo lovecké psy. Odchyt byl tedy k zajícům velmi šetrný. Po chvilkovém stresu se víceméně nerušeně vrátili zpět do přírody," uvedl člen mysliveckého sdružení Háj a starosta obce Temelín Josef Váca. Všichni myslivci museli projít přes přísná bezpečností opatření. "Žádné zbraně nesměly být vneseny do areálu elektrárny. Nástroji myslivců taky byly sítě, rámus a šikovnost," řekl Sviták.

Odchyt trval tři hodiny. Přecházela mu hodinová příprava, během které myslivci nastražili v elektrárně 12 sítí celkově o délce 600 metrů. Šest desítek myslivců pak udělalo rojnici a rámusem zajíce nahánělo směrem k sítím.

Váca řekl, že zajíci v areálu elektrárny mají ideální podmínky pro život. Zvířata jsou proto podle něj ve výtečné kondici. "V nadsázce lze říci, že Temelín v tomto směru pro nás představuje velmi dobrou chovnou stanici," řekl Váca.

Zajíci se do areálu největší české elektrárny dostali během výstavby v 80. letech minulého století. Oplocením elektrárny získala zvířata plochu o rozloze 123 hektarů. Zajíci v areálu elektrárny nijak nevadí. Myslivci se snaží odchytem a puštěním do přírody posílit slábnoucí populaci tohoto druhu. "Zajíci polní dnes bohužel patří k ohroženým druhům. Zemědělské hospodaření, přemnožení černé zvěře, proměna krajiny, spojená se ztrátou remízků a přirozených úkrytů, je důsledkem dramatického úbytku těchto ještě donedávna běžných zvířat v naší přírodě," řekl Váca.

Zajíci nejsou jedinými zvířaty v Temelíně. Ve zdejším zámeckém parku elektrárna chová desítky tisíc včel, jsou zde vzácní kapři, veverky nebo několik druhů motýlů.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,76 terawatthodiny (TWh) elektřiny.