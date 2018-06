Mýval vylezl na mrakodrap. Lidé jeho dobrodružství sledovali on-line

Jeden z nejvyšších mrakodrapů v americkém městě St. Paul se rozhodl zdolat odvážný mýval. Zvíře se po celém dni dostalo až do třiadvacátého patra do výšky přes šedesát metrů... pak se rozhodlo, že sleze dolů. Mýval se doslova přes noc stal internetovou celebritou, jeho dobrodružství vysílalo živě přes sociální sítě několik místních zpravodajských stanic pod hashtagem #MPRraccoon.

Jako jeden z prvních si mývala všiml reportér MPR News Tim Nelson. Zvíře uvízlo na střeše kancelářské budovy, odkud se ho snažili dostat pracovníci údržby. "Vyšli ven s několika svázanými prkny a zvedli je směrem k mývalovi. Mysleli si, že po nich zvíře sleze dolů a uteče," popsal situaci Nelson. Mýval se však naopak vyděsil, utekl a začal šplhat na pětadvacetipatrový mrakodrap UBS Plaza.

Mývalův osud sledovali lidé přímo na ulici, uvnitř mrakodrapu, ale i na sociálních sítích. Dozvěděl se o něm dokonce i režisér filmu Strážci galaxie (jednou z hlavních postav snímku je právě mýval, pozn. red) James Gunn, který slíbil, že "věnuje tisíc dolarů na charitu jménem kohokoli, kdo zvíře zachrání".

Záchrana zvířete byla ale velmi nebezpečná, jednou z komplikací bylo i to, že v budově nejdou otevírat okna. "Mýval se musí zachránit sám. To je v tuto chvíli jediná možnost," řekl během dne Nelson. Pracovníci místního útulku umístili na střechu budovy past s krmením pro kočky. Když už se zdálo, že se mýval dostane do bezpečí, ve 23. patře si to rozmyslel a začal slézat opět dolů.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO - Ben (@Johnson88Ben) 12. června 2018

Nakonec vše dobře dopadlo. Ve středu odpoledne UBS Plaza oznámila na svém twitterovém účtu, že zvíře bylo bezpečně odchyceno. Záchranáři ho chtějí vypustit do bezpečí - daleko od všech vysokých budov.