Na neprodaných stromcích si pochutnávají zvířata v zoo

Vybrané druhy zvířat v brněnské zoo si už pochutnávají na neprodaných vánočních stromcích. Zoo jich po Vánocích od jednoho z brněnských obchodních center dostalo 1200, které zvířatům vydrží zhruba do konce zimy, řekl vedoucí útvaru vnějších vztahů zahrady Michal Vaňáč.

Zoologická zahrada dostala především jedle a borovice, které se staly pochoutkou například pro losy, soby, takiny, žirafy či velbloudy. "Je to pro zpestření jejich potravy, například stádečku losů denně dáváme asi pět stromků," uvedl Vaňáč. Stromky však neslouží jen jako potrava. Chovatelé některé dali například k papouškům, kterým slouží jako zdroj zábavy. Rádi na ně nalétávají a sedají na ně.

Dříve nosili stromky po vánočních svátcích do brněnské zoo i lidé, kteří nechtěli, aby skončily ve spalovně. "Použité stromky ale už nebereme, a to kvůli bezpečnosti zvířat. Mohou na nich zůstat zapomenuté drobné ozdoby či háčky, které by mohly zvířatům ublížit," uvedl Vaňáč.

Lidé si pro zpříjemnění vánoční svátků mohou kupovat i stromky, které ve spalovně neskončí. Ekologové v Brně před svátky každoročně nabízejí až půlmetrové jedličky v květináčích. Zájemci si je mohou ozdobit, prožít u nich vánoční svátky a na jaře je pak mohou vysadit v brněnských příměstských lesích. Loni jich ekologové nabízeli asi 800.