Na pastvině u zubrů se objevil vlk. Zachytila ho fotopast

Po velkých kopytnících se v bývalém vojenském prostoru Milovice objevily také velké šelmy. Záběry vlka našli vědci při vyhodnocování záznamů z fotopastí, které se nacházejí na pastvině zubrů a divokých koní nedaleko Benátek nad Jizerou. Informoval o tom ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. Podle odborníků se mohlo jednat o partnerku samce vlka sraženého začátkem tohoto měsíce jen několik kilometrů odsud na dálnici D10 u Brodců na Mladoboleslavsku.

Fotopasti vlka zachytily jak při příchodu do pastevní rezervace, tak později uvnitř rezervace. Nikdy před tím, ani poté se vlk na záznamu žádné z fotopastí neobjevil. "Nelze tedy vyloučit, že pouze prošel a v oblasti bývalého vojenského prostoru se již nenachází. Za dva týdny uplynulé od záznamu mohl snadno urazit desítky, nebo dokonce stovky kilometrů," uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Záběry vznikly 11. dubna v časných ranních hodinách. Tedy několik dní poté, co byl u Brodců sražen samec.

"Vlci se objevují v různých částech České republiky a šíří se fámy, že jsou do přírody vysazováni. Na základě monitoringu i genetických analýz je však jednoznačné, že jde o přirozené šíření jedinců ze sousedního Saska či Polska. Vlci v Sasku, podobně jako nyní u nás, žijí i v kulturní krajině střední Evropy. Mýtus o plachém zvířeti, které ke svému životu potřebuje panenskou přírodu a obrovské liduprázdné oblasti, je opravdu jen mýtus. Vlk je zvědavé zvíře a je normální, že se může pohybovat i ve dne v okolí lidských stavení či dopravních prostředků," říká František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kokořínsko, kde žije od roku 2015 naše první vlčí smečka, je pouhých 40 kilometrů odtud. To je vzdálenost, kterou vlk přeběhne přes noc. "Skutečnost, že se vlci objevili v ostrůvku přírody uvnitř rozsáhlých ploch intenzivní zemědělské krajiny Polabí a Pojizeří naznačuje, že je čas opravit zažitou představu, že vlci k delším přesunům vyžadují souvislé lesnaté migrační koridory. Migraci omezuje spíše zástavba a frekventované komunikace, nikoliv absence lesů v krajině," doplňuje Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců AVČR.

Že vlci našli právě bývalý vojenský prostor zřejmě není náhoda. Jedná se o nejbližší lokalitu v blízkosti Kokořínska, kde se v relativně rozsáhlém a kompaktním krajinném celku bez lidských sídel prolínají lesní a nelesní plochy s bohatou nabídkou potravy. "Stejně jako v jiných částech České republiky, také v bývalém vojenském prostoru jsou přemnožená divoká prasata. Pokud by se tu vlci usadili, mohli by pomoci se snížením jejich stavů," doplnil Dalibor Dostál.

Bývalý vojenský prostor mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou je unikátní lokalitou, kde se jako na jediném místě u nás prokazatelně setkávají vrcholoví psovití predátoři, šakal a vlk. Právě zde bylo loni prokázáno rozmnožení šakala obecného, vůbec poprvé mimo Balkán a Dunajskou nížinu. Letos vojenský prostor navštívili vlci, možná dokonce pár. "Trvalé fotopasti samozřejmě v prostoru pastevních rezervací zůstávají na svých místech, takže případné setrvání vlka v lokalitě by nemělo ujít naší pozornosti," doplnil Miloslav Jirků.

Místní myslivci nejsou příchodem vlků překvapení, jeho příchod z Kokořínska očekávali. "Přítomnost vlka určitě necítíme jako ohrožení. Vlk nám může pomáhat udržovat rovnováhu zvěře, může přispět i k jejímu ozdravení tím, že z ekosystému odstraní nemocné kusy," řekl Karel Bendl, starosta honebního společenstva Staré Benátky sousedícího s lokalitou. "Na drobnou zvěř se tlak predátorů nezvýší, spíše dojde k jejich výměně, kdy vlk vytlačí ostatní predátory."

Obávat se podle jeho slov nemusejí místní lidé ani návštěvníci rezervace. "Určitě by to nemělo vyvolat žádnou hysterickou reakci. Ale lidé by určitě na procházce neměli nechávat své psy pobíhající na volno, jako se to nyní bohužel často děje," uzavřel Bendl.

Přítomností vlka se veřejnost nemusí znepokojovat, avšak chovatelé menších hospodářských zvířat by měli učinit jednoduchá opatření na jejich ochranu. Nejzranitelnější jsou ovce a kozy, které by měly být na noc zavírány do bezpečných ohrad, ideálně doplněných o běžně používanou elektrickou síť pro ovce. Větší zvířata, jako koně a skot by měla být v bezpečí, s výjimkou hříbat a telat. Že by se osamocený vlk odvážil do blízkosti lidských sídel, není moc pravděpodobné.