Nejčastější stravovací chyby u psů a koček

Správné stravovací návyky jsou důležitým faktorem pro zdravý a dlouhý život našich čtyřnohých přátel. Přinášíme vám pět nejčastějších prohřešků, kterých se majitelé domácích zvířat dopouštějí.

Chlupatí přátelé jsou sice plnohodnotnými členy nejedné domácnosti, ale stále jsou to zvířata. Mnozí majitelé se nesprávně domnívají, že mohou jejich mazlíčci jíst stejnou stravu jako oni. To však rozhodně není pravda. Každé zvíře má odlišné metabolické procesy a pro mnohé z nich může být naše strava toxická. Proto dbejte nato, co jim každý den dáváte do misky.

1. Nepravidelný režim a překrmování

Nepravidelné krmení a nedodržování doporučených dávek může mít negativní následky na zdraví. Zvířata se doporučuje krmit ve stejných časových intervalech. Podporuje to správnou funkci metabolismu. Ideální režim závisí na velikosti a rasy. Obecně se doporučuje krmit psi 2x denně. Kočkám vyhovuje častější krmení v menších porcích. U psů je také důležité nekrmit je těsně před procházkou, protože hrozí nebezpečí torze (přetočení) žaludku. Přetočení žaludku je závažným problémem především velkých plemen. Poznáte ho podle několika příznaků, které nastupují rychle po sobě. K příznakům patří například nadměrné slinění, zrychlené dýchání, bolestivé zvětšené břicho, letargie, zvracení pěny či nahrbený postoj. Při podezření na torzi je třeba okamžitě vyhledat veterináře. Prevencí je kvalitní krmivo a vyhýbání se fyzické aktivitě po jídle.

Nesprávné dávkování může vést k extrémnímu hubnutí aktivních zvířat, anebo naopak k obezitě při méně aktivních jedincích. Zvířata žijící v bytě mají sníženou pohyblivost, a právě u nich musí být jejich majitel obezřetný. Správnou regulací krmiva a dodržováním doporučených dávek předejdete vzniku obezity. Ta je v současnosti častým problémem nejen u nás lidí, ale stále více se s ní setkáváme i u zvířat.

2. Nedostatek vody

Voda zabezpečuje fungování životně důležitých funkcí. Přístup k čerstvé vodě je rozhodující, a proto ji vyměňujte každý den. Potřeba vody u psů či koček je ovlivněna různými faktory. Pes dokáže svého majitele upozornit na prázdnou misku, ale u koček je to složitější. Je třeba si uvědomit, že kočky obecně málo pijí. Pouze suchá strava pro ně může být stresující, proto je dobré granule občas navlhčit vodou. Tato forma stravy se však mnohým kočkám nemusí zamlouvat. Pak je lepší sáhnout po konzervách, které zajistí určitou část z příjmu tekutin. Nedostatečný pitný režim může způsobit močové kameny, které jsou u koček velkým problémem.

3. Nevyvážené složení krmiva

Klíčem ke správné výživě je vyvážená kombinace tuků, sacharidů, minerálů, proteinů a vitamínů. Je jen na vás, jakou formu krmiva si vyberete. Někteří majitelé nedají dopustit na granule, jiní svým čtyřnohým kamarádům denně připravují maso z konzervy smíchané například s rýží.

Suché krmivo je vytvořeno tak, aby zajistilo potřebné množství všech nezbytných složek. Proto je nejčastější volbou všech majitelů. Pokud se rozhodnete pro vašeho miláčka připravovat vařenou stravu, či dokonce syrovou BARF stravu (Biologically appropriate Raw Foods), musíte dbát na to, aby nedošlo ke zdravotním problémům v důsledku nedostatku určité složky. Častým problémem je takzvaná hypovitaminóza - nedostatek některých vitamínů a minerálů. Je důležité, aby strava byla právě na minerály a vitamíny bohatá. Denní potřeba závisí na druhu zvířete, jeho fyzické aktivitě, zdravotním stavu a věku. Vyváženou potravou předejdeme mnoha problémům jako opakované infekci, ztrátě zubů, narušení stavby kostí a mnohým dalším, které jsou spojeny s hypovitaminózou.

Ať už si vyberete suché nebo mokré krmivo, vždy dbejte na to, aby strava obsahovala všechny potřebné vitamíny a minerály. Neobsahují žádná barviva ani konzervační látky. Pamatujte, že dlouhodobé krmení nekvalitním a nevyváženým krmivem může nenávratně poškodit zdraví vašeho zvířete. Proto věnujte dostatečnou pozornost výběru vhodné výživy.

4. Nezohledňování věku a kondice zvířete

Většině zdravotních problémů lze správným výběrem krmiva předejít. Na rozdíl od zvířecího seniora, štěně či kotě má vyšší nároky na kalorickou hodnotu nebo obsah vápníku. Proto bychom na správné složení jídelníčku měli dohlížet již od raného věku zvířete a stravu postupně přizpůsobovat. Kromě věku je třeba zohlednit i jeho zdravotní stav. Alergie či nejrůznější intolerance nejsou pouze lidským problémem. Některé látky v krmivu dokážou způsobit trávicí nebo kožní problémy. Alergické reakce se na rozdíl od lidí projevují postupem času. Proto se stává, že zvíře začne mít zdravotní problémy až po delším čase konzumace určité potravy. V takových případech je třeba sáhnout po speciálních krmivech, které nebudou způsobovat žádné vedlejší účinky.

Pokud váš pes nebo kočka trpí alergiemi či nesnášenlivostí na určitou složku potravy, dbejte na výběr kvalitního krmiva, které je přizpůsobeno zvířatům s citlivým trávením. Krmiva monoprotein či bez obsahu obilovin jsou dostupné v různých variantách příchutí.

5. Přemíra pamlsků

Na trhu najdete velké množství různých dobrot určených pro domácí mazlíčky. Někdy je skutečně těžké vybrat si z tak široké nabídky. Je třeba mít na paměti, že pamlsky nejsou komplexní stravou a jejich nadměrný příjem může způsobit obezitu a další zdravotní problémy. Správným výběrem však můžeme předejít možným zdravotním komplikacím. Zde je třeba zmínit, že lidské "dobroty" by jednoznačně neměly být formou odměny. Tyto potraviny obsahují vysoký podíl soli, cukru a dalších dochucovadel, které nejsou přirozenou složkou zvířecí stravy. Vhodnou volbou jsou například sušená masa. Jsou vhodné i pro alergiky, protože můžete zvolit ten druh, který vašemu zvířeti nezpůsobuje žádné potíže. Pokud máte čas, speciální sušenky můžete upéct přímo doma. Budete přesně vědět, co obsahují, a proto mohou být zdravější volbou než pamlsky z obchodů.

