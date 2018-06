Nejkrásnější pes na světě. Za tři roky stál 15 tisíc dolarů

Když si ho před třemi lety bral jako štěně, byl Kevin Chan přesvědčen, že má nejkrásnější zvíře na světě. A aby si to nemyslel jen on, ale všichni, rozhodl se ho neustále zkrášlovat.

Za tři roky vložil do psí kosmetiky 15 tisíc dolarů. Že si řada lidí plete jeho hafana s ovcí, mu vůbec nevadí.

Jsi a budeš ještě krásnější, opakuje neustále 29letý Číňan Kevin Chan, když se mazlí se svým miláčkem, afghánským chrtem jménem AJ Nirvana Battle. Tento marketingový ředitel mu dopřeje všechno: každý měsíc zaplatí v přepočtu téměř 40 tisíc korun za produkty, jimiž udržuje srst krásně jemnou a lesklou. Psa češe každý den nejméně hodinu, jednou za sedm až deset dní mu dopřeje vodní lázeň plnou mýdlových bublinek a šamponu.

"Mám ho jako člena rodiny, takže mi vůbec nevadí, že do něho investuji tolik peněz a času. Afghánští chrti jsou rození modelové a mají jedinečný charakter. Při péči o něho následuji své srdce. Já si nevybral jeho, on si vybral mě," vyznal se Chan, který absolvoval fotografický kurs, aby mohl svého miláčka neustále fotit a jeho snímky zaplavovat internet.