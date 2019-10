Nejstarší zubr v ČR, samice Cvarka z Plzně, slaví 23 let

Samici zubra evropského Cvarce z plzeňské zoologické zahrady je 23 let. Podle chovatelů je to úctyhodný věk. Zvíře, které do Plzně přišlo před 22 lety z Chomutova, je nejstarším zubrem chovaným v Česku. Zoo, která s více než devadesátiletou historií patří k nejstarším zoologickým zahradám v zemi, má i další letité matadory. Unikátem je nejstarší medvěd v tuzemských zoo Pišta či nejstarší vlk hřivnatý v Evropě Manzan, řekl mluvčí zoo Martin Vobruba.

"Cvarka bylo první zvíře v prvním roce změn, kdy se začala měnit zadní část areálu zoo. Během života dala život šesti mláďatům," řekl Vobruba. Cvarka už několik let neměla tele, takže plní ve stádě roli babičky, jež se o ostatní živě zajímá. "Má nějaké postavení ve stádě a vzhledem k tomu, že to není rodící samice, je v hierarchii úplně poslední, takže občas je trošku odstrčená. Ale je naprosto úžasná, ve skvělé kondici a i v tomto věku mezi ní a nejmladší samicí není žádný viditelný rozdíl," shrnula zooložka Miroslava Palacká.

Pro návštěvníky jsou sice stále atraktivní hlavně mláďata, s rozvojem informací a jejich sdílením se ale lidé stále víc zajímají i o celý život zvířat. Znají jejich jména a osudy. "Nejúžasnějším plzeňským veteránem je medvěd Pišta, kterému je 38,5 roku a je aktuálně zřejmě vůbec nejstarším medvědem v Česku," řekl Vobruba. Brtník Pišta žil 17 let v kleci, v roce 1998 ale zoo otevřela pro medvědy hektarový lesní výběh, kde se Pišta postupně potkal s dalšími osmi medvědy. "Shodou okolností mu byli všichni příbuzní - měl tady manželku, své rodiče, sourozence, neteře a synovce," vyjmenoval Vobruba.

Dalším veteránem zoo je vlk hřivnatý Manzan, původně ze Švédska. Plachý jihoamerický mimochodník podobný spíš lišce na dlouhých nohách než vlku, se dožívá v přírodě asi deseti a v zajetí kolem 12 let. Manzanovi je už 15,5 roku a je nejstarším jedincem svého druhu v Evropě. Stejné prvenství měla před časem jeho tchyně Ari, která se v Plzni dožila 16 let.

Vůbec nejdéle chovaným a zároveň nejstarším zvířetem plzeňské zoo je vodní želva matamata třásnitá. V zoo je od prosince 1973, není ale jasné, v jakém věku přišla. Podobně je na tom druhá věkově i "služebně" nejstarší zvířecí obyvatelka zoo, samice krokodýla čelnatého, kterou zoo získala o tři měsíce později než želvu.