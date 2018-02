Nosorožec Růženka slaví první narozeniny. "Je zdravá a prospívá"

Téměř metr vysokým, půlmetrákovým zeleninovým dortem oslavila v pondělí v plzeňské zoo své první narozeniny samice nosorožce indického Růženka. O dort se před očima návštěvníků podělila se svou matkou Manjulou. Mládě, které při narození vážilo 47 kilo, mělo ráno 602 kilogramů, řekl chovatel Robert Bultas. První plzeňské mládě Maruška, které se narodilo stejným rodičům před čtyřmi lety, mělo v jednom roce 625 kilogramů.

"(Růženka) jde nahoru, je zdravá, perfektně prospívá a harmonizuje s matkou," řekl ředitel zoo Jiří Trávníček. Podle Bultase už má krmnou dávku dospělce, tedy 12 kilo zeleniny plus seno. "Ale do toho pořád pije tak do 1,5 roku mateřské mléko, kolem 20 litrů denně," uvedl.

Dort připravovali ošetřovatelé půldruhé hodiny. Měl korpus z balíku sena, který nazdobili saláty, čínským zelím, červeným kudrnatým salátkem, červenou řepou a petrželkou.

"Růženka je vitálnější, víc šmejdí, kdežto Maruška byla hodně lehavá. Najedla se a šla si lehnout. Naopak byla hodně kontaktní, byla si zvyklá hodně chodit pro drbání, Růženka si od nás ještě drží odstup, Vše se ale změní v 1,5 roce až dvou," řekl. Maruška odcestovala na konci dubna 2016 do zoo Touroparc ve Francii, kde na ni čekal nový partner.

Mládě je s matkou, a to i ve volné přírodě, vždy dva až 2,5 roku, poté od ní odchází; matka už by je od sebe začala odstrkovat. "Růženku si ponecháme maximálně do dvou let. Koordinátorka chovu ze Švýcarska ji poté přidělí do jiné evropské zoo," uvedl ředitel.

Plzeňská samice Manjula je podle něj mladá a může mít ještě dvě až tři mláďata. "Problémem je, že nosorožců indických je v Evropě hodně a není kam mladé umístit. Zvíře je imprintované na člověka a půjde k lidem. Těžko může jít do přírody, ale nemá to ani smysl, protože tam je ohromný tlak pytláků z Nepálu, Číny a Vietnamu, takže se snažíme, aby nosorožci zůstali mimo přírodu, když se narodí v zajetí," řekl.

Matka Manjula váží nyní 1700 kilogramů, otec Baaboo 2300 kg. Matka při kojení zhubla 100 kilogramů, stejně jako samec, jemuž museli ošetřovatelé nasadit dietu kvůli problémům s pohybem.

Indické nosorožce chová nyní v ČR jen plzeňská zoo. Nejbližší další chovy jsou v Mnichově a Berlíně, kde se v dubnu 2008 narodila Manjula. Baabuu, jemuž bylo loni v listopadu 13 let, je největší zvíře v plzeňské zoo, přivezli ho z britského Chesteru.