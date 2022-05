Období štěňátek je tu! Jak nejlépe vychovat to svoje?

Pořídili jste si psa, a po prvotní euforii z roztomilého štěňátka vás přepadly obavy, že si nejste jisti, jak správně začít s jeho výchovou? Nemusíte mít strach, jde o pocit, který potkal asi každého chovatele. Na jednotném postupu, jak psa správně vychovat, se asi nedá jednoznačně shodnout, každý věří tomu, co zafungovalo jemu. Existují ale určitá základní pravidla, která jsou univerzální. Pojďme se na ně podívat.

Na nic nečekejte a začněte hned

Nejradši byste se s novým přírůstkem jen mazlili a užívali si toho, že s ním můžete jen tak trávit čas? To je ale chyba. S výchovou psa je začít od útlého věku a zde opravdu platí, že čím dříve, tím lépe. Každý pes má nějakou vrozenou povahu a dědičné vlastnosti, dobrou výchovou se ale i z psa předurčeného k tomu, být rváč může stát klidný rodinný pejsek.

Ukažte mu, kde bude bydlet

Když k vám domů přijde nový přírůstek, je potřeba mu ukázat všechna zákoutí vaší domácnosti, aby věděl, kde bude nyní jeho rajon. Zároveň by měl vědět, že má ve vaší domácnosti své místo. Proto je potřeba pořídit mu vlastní pelíšek. Většina majitelů dělá ze začátku chybu, a to takovou, že nechají psa spát v posteli. Toho se snažte vyvarovat, i když pejsek zpočátku bude kňučet a štěkat. Jedině tak pejska naučíte spát na svém místě.

Čistota v domácnosti

Čistota domácnosti by měla být pro každého majitele psa prioritou. Při tomto kroku se ale obrňte trpělivostí. Ideální je začít s podložkou. Najděte místo, na které ji umístíte, a už ho dál neměňte. Štěně si musí zvyknout, že tam svou podložku vždycky najde. Ze začátku bude možná nutné štěně na místo párkrát přenést. To, že se blíží pravá chvíle, poznáte obvykle podle toho, že štěně začne kňučet, přešlapovat a bude nervózní. Pokud ho u činnosti uvidíte, dejte mu najevo, že se to nedělá. V žádném případě ho nebijte, raději ho napomeňte slovně. A poslední rada: odměňujte, odměňujte, odměňujte. A nezapomínejte na častý interval procházek, abyste se loužičkám v bytě vyhnuli. Důležité je také odměňovat.

Chůze na vodítku není automatická

I když se chůze na vodítku může zdát jako samozřejmost, ne vždy tomu tak je. Štěňata na chůzi na vodítku ještě nejsou zvyklá a obvykle mají pocit, že vodítko je jedna z jeho dalších hraček. Musíte mu dát najevo, že to tak není. Ze začátku používejte vodítko jen v krátkých intervalech, klidně jen na zahradě. Používejte nejprve klasické vodítko místo toho navíjecího - pes bude mít menší tendenci tahat.

Naučte ho zvládat samotu

Pokud si pejsek neosvojí to, že ho občas opustíte a necháte ho samotného doma, čekají vás těžké časy. V takových situacích často ničí vybavení celého bytu a dělají různé naschvály. K tomu se určitě nikdo z nás vracet z práce nechce. Abyste tomuhle předešli, začněte z bytu odcházet ze začátku jen na chvíli a postupně interval odloučení prodlužujte. Aby se pejsek doma co nejvíce zabavil, vytvořte mu prostředí, ve kterém nebude mít nutkání ničit. "Učení pejska být sám doma není jednoduché, protože když je pes sám, snaží se najít si nějakou zábavu a většinou to skončí u ničení nábytku. Proto je nejlepší psa zabavit, i když zrovna nejste doma. Ideálním řešením jsou interaktivní hračky. Psy dokážou zabavit na dlouhou dobu," říká Petr Ševčík ze společnosti AGORA DMT, v jejímž širokém sortimentu vybavení pro psy najdete i interaktivní hračky.

Socializujte a učte nové věci!

Socializace je důležitá už od začátku. Pejsek by se už od narození měl potkávat nejen s lidmi, ale také s ostatními pejsky. Zvykat by si měl také na různé zvuky a vjemy, jako projíždějící auta, metro nebo zapnutou televizi. Pokud víte, že se psem máte v plánu cestovat, musíte ho to nejprve naučit. Když si štěně zvykne hned od začátku jezdit autem, dost vám to usnadní život. "Psa je nutné cestování v autě učit hned odmala. Štěňata v autě bývají neklidná, proto je potřeba zajistit, že budou v bezpečí. Naprostou nutností je proto bezpečnostní pás speciálně pro psy, který zabrání jeho volnému pohybu v autě," doporučuje majitelům mladých pejsků Petr Ševčík ze společnosti AGORA DMT.