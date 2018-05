Olomoucká zoo má letos vyšší návštěvnost, díky teplému jaru

Výrazný nárůst návštěvnosti zaznamenala díky nezvykle teplému a slunečnému jaru zoologická zahrada na Svatém Kopečku Olomouce. Počet návštěvníků se od ledna do poloviny května meziročně zvýšil zhruba o třetinu na 110 tisíc, řekl ředitel svatokopecké zoo Radomír Habáň.

Zatímco loni bylo chladno ještě na začátku dubna a už rozkvetlé květiny pokryl sníh, tak letošní duben byl celý ve znamení vysokých teplot a slunečného počasí. Hlavně o víkendech byla zoo plná lidí. Policisté museli osobní auta často zastavovat už v nedalekých Samotiškách, aby na Svatém Kopečku kvůli náporu návštěvníků nezkolabovala doprava.

"Začátek letošní sezony je velmi zajímavý. Máme už 110 tisíc návštěvníků, kteří přišli do zoo, což je řádově asi o 25 tisíc návštěvníků víc než ke stejnému datu loňského roku. Přisuzujeme to pěknému počasí a asi to bude i tím, že návštěvníci jsou ochotni více utrácet," uvedl Habáň.

Návštěvnost zoologické zahrady na Svatém Kopečku je značně závislá na počasí. V roce 2017 kvůli dlouhé a tuhé zimě mírně klesla meziročně o 344 na 339 162 lidí. Předloni se návštěvnost naopak díky příznivému počasí zvýšila o 13 773 na 339 506 lidí.

Návštěvnost zoo na Svatém Kopečku loni v meziročním srovnání klesla hlavně v prvních třech měsících roku a pak v srpnu. "Zima byla v roce 2017 tužší než v předchozích letech, a to se odrazilo už v lednu, kdy návštěvnost v tomto měsíci dosáhla nejnižší hodnoty za posledních deset let. Mrazivé počasí a trvalá sněhová pokrývka lákaly spíše na lyže než do zoo," stojí ve výroční zprávě.

Březnová návštěvnost zoo byla loni kvůli pomalému nástupu jara průměrná. "Duben a květen konečně přinesly příjemné jarní oteplení, což se projevilo v nárůstu návštěvnosti, která byla vyšší než v předešlém roce," uvedlo vedení zoo ve výroční zprávě.

V letních měsících návštěvnost zoo kopírovala rok 2016. Například v červenci branami zoologické zahrady prošlo 71 674 lidí. Výjimkou byl srpen. "Začátek srpna byl statisticky nejteplejší za posledních 23 let. Tomu lze přičíst, že návštěvnost oproti červenci klesla o 9920 osob. Celý týden panovaly tropické teploty, které v lidech ubíjely zájem o jakýkoli pohyb," uvedlo vedení zoo.

Zoo na Svatém Kopečku patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Chová čtyři stovky druhů zvířat a ošetřovatelé pečují o 1800 jedinců. Zřizovatelem zahrady je olomoucký magistrát, který její provoz dotuje. Zoo si vlastními aktivitami vydělá zhruba polovinu částky potřebné na provoz.

Zoo na Svatém Kopečku zatraktivňuje svoji nabídku, aby obstála v konkurenci. Investuje například do rozšiřování safari parku. Speciálním vláčkem se po volném výběhu ročně projedou desítky tisíc lidí. Na začátku května byl v zoo otevřen nový africký pavilon a v létě zoo rozšíří safari o výběh s bílými vlky.