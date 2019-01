Ostravská zoo chystá otevření expozice pro mangusty a dikobrazy

Ostravská zoologická zahrada chce v letošním roce otevřít novou expozici pro mangusty a dikobrazy. Lidé ji budou moci navštívit nedaleko od vjezdu do safari kopytníků. V rozhovoru to řekl ředitel zahrady Petr Čolas.

"Komplex je prakticky před dokončením. Pokud to klimatické podmínky umožní, tak bude možné finišovat závěrečné nátěry a podobné záležitosti a někdy na jaře bychom velmi rádi tento objekt zkolaudovali a představili návštěvníkům," řekl Čolas.

Expozice bude navazovat na sousední mokřad. "Je to jedna z mála rovných ploch, která se v zahradě nachází, jinak jsme ve svazích a lesích. Expozice má několik účelů. Jednak samozřejmě rozšířit programovou nabídku o tuhle skupinu zvířat, které jsme nikdy v historii neměli a chceme je vystavovat moderním způsobem. Druhý důvod je zatraktivnit tuto část zahrady, kde zvířata nejsou. A třetí důvod je přitáhnout pozornost k tomu, že hned vedle je docela jedinečný mokřad," uvedl Čolas. Podle něj expozice území zatraktivní a zpříjemní lidem případné čekání na safari vláčky.

Dikobrazy jako druh zoo sice chová, ale jde o chladnomilný druh. "Jsou ale i druhy, které vyžadují přitápění, a ti tady být nemohli, protože pro to dosud nebyly vytvořené podmínky. Berme ale, že dikobrazi jsou spíše nástavbou a hlavně je to pro ty mangusty. Jsou to taková malá krásná zvířata žijící ve skupinách a to se bude lidem rozhodně líbit," míní Čolas. Podle něj sice nejde o ohrožený druh, ale je nutné, aby zoo skladbu zvířat čas od času doplňovala právě o druhy, které budou vysoce atraktivní pro návštěvníky.

Dalším projektem, který chce zoo do konce letošního roku udělat, je výstavba komplexu pěti přírodních voliér, v nichž představí sovy z české přírody. Chce tak zatraktivnit jednu z botanických stezek. Zároveň chce lidem ukázat, co mohou udělat pro to, aby sovy v přírodě zůstaly. V blízkosti bude i voliéra pro orla královského, jehož populace v přírodě klesá. "Chceme tak upozornit na problematiku jeho ohrožení," podotkl Čolas. Objekty najdou lidé v blízkosti vstupu na botanickou Cestu vody.

Ředitel připomněl, že řadu věcí, na nichž zoo pracuje, si návštěvníci mnohdy ani neuvědomují. Nejde totiž o atraktivní stavby z hlediska návštěvníků, ale chod zoo by se bez nich neobešel. Zoo také musí udržovat majetek, jehož hodnota už dnes činí zhruba 1,2 miliardy korun.