Park Pendjari doufá, že se stane novým útočištěm pro slony

Matthieu Yoa má na tváři široký úsměv z dobře vykonané práce. Tomuto strážci parku a jeho kolegům se právě podařilo dát obojek na krk slona, který umožní jeho sledování v Národním parku Pendjari v severním Beninu.

"Byl to hodně silný zážitek," řekl lámanou francouzštinou o tom, co právě udělal, aby pomohl slona ochránit. I když se Yoa narodil jen několik kilometrů od hranic přírodního parku s rozlohou 4700 čtverečních kilometrů, viděl tento 23letý mladík skutečné slony až před dvěma měsíci. "Předtím jen v dokumentárních filmech," dodal.

Právě dokončoval učení na zedníka, když se v místních novinách dočetl o tom, že organizace ochránců přírody African Parks hledá asi 60 nových strážců parku. Stal se jedním ze 35 studentů, kteří byli vybráni z 1700 uchazečů. Teď už Yoa ví, jak na 15 minut uspat slona, aby zvýšil jeho šance na přežití navzdory pytlákům zoufale toužícím po jeho slonovině.

Strážci slona nejprve hodinu sledovali vysokou trávou ve dvou terénních autech a také pomocí letadla. Pak slona uspali šipkou. Na tuto krajně citlivou operaci, při níž je třeba zabránit jak zranění zvířete, tak strážců parku, dohlížel zkušený jihoafrický veterinář Pete Morkel, který přiletěl do Beninu speciálně proto, aby asistoval při nasazení sledovacích obojků stádu slonů a smečce lvů.

"Potřebujeme vědět, kde se pohybují, abychom je dokázali ochránit," řekl Morkel a dodal: "Západoafričtí sloni jsou od přírody dost agresivní, protože je v této oblasti po staletí zabíjeli". Dalším specifickým rysem západoafrických slonů jsou jejich velmi malé kly. "Mají malé kly, protože pytláctví změnilo jejich genetický profil. Všichni sloni s velkými kly byli zabiti," dodal.

Nakupovat slonovinu jezdili do dnešního Beninu už v 15. století portugalští obchodníci, a tento obchod dosáhl vrcholu během francouzského koloniálního období. Po krátké pauze v 90. letech minulého století se před zhruba deseti lety pašování slonoviny znovu rozeběhlo kvůli zvýšené poptávce na asijských trzích.

V prosinci loňského roku byla v Kambodži zadržena téměř tuna sloních klů nelegálně vyvezených z Pobřeží slonoviny. Těchto 279 sloních klů mělo zřejmě dále putovat do Číny, i když tato země od prvního ledna letošního roku úplně zakázala obchod se slonovinou.

"Populace slonů v Západní Africe je malá, a v zásadě je soustředěná kolem Pendjari a celého WAP, což je rozlehlá chráněná oblast v Beninu, Burkině Faso a Nigeru. A v celé této oblasti jich není víc než 6000," řekl Jean-Marc Froment, šéf organizace African Parks, která od roku 2017 spravuje park Pendjari.

Jejím cílem nyní je zdvojnásobit populaci zvířat během následujících deseti let, aby znovu mohla osídlit slony a dalšími druhy zvířat řadu dalších západoafrických parků.

Pokud se to ale má podařit, musí se nejdřív zlepšit bezpečnostní situace v Pendjari, který je zamořen pašeráky, jimž v některých případech pomáhali i samotní strážci parku.

Také proto nyní noví strážci absolvují nejen výcvik v terénu, který zahrnuje šplhání nahoru a dolů po kamenitém kopci pod žhnoucím sluncem, ale také hodiny teorie. Do sešitů ozdobených fotbalovou hvězdou Cristianem Ronaldem si studenti zapisují takové lekce, jako "co je úplatek?", "co je zneužití moci?" či "co je biodiverzita?".

"Boj proti pytláctví se nedá vést jen s pomocí zbraní a zákazů," řekl Froment. "Je potřeba lidem předat naše nadšení, aby pochopili, proč je důležité chránit přírodu. A to všechno chce svůj čas."