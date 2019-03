Plzeňská zoo přivezla samici šimpanze, doufá v odchov mláďat

Samici šimpanze přivezla minulý týden z Walter Zoo v Gossau ve Švýcarsku plzeňská zoologická zahrada. Osmatřicetiletá Brigitte, která pochází z Konga, je jednou z mála čistokrevných samic poddruhu šimpanz čego v Evropě a je již několikanásobnou matkou. Plzeňští chovatelé doufají v úspěšný odchov mláděte. Šestadvacetiletý plzeňský samec Bask je rovněž geneticky velmi cenný, odchovat mládě se ale v Plzni povedlo pouze jedenkrát, v roce 2003, řekl v pondělí mluvčí zoo Martin Vobruba.

V zoo žil dosud samec Bask s partnerkami Zizwou, Zedonjou a Mariou. O odchov dalšího mláděte usiluje zoo už roky, naposledy přivezla novou samici Mariu z Tenerife před třemi lety. Mláděte se ale zatím návštěvníci nedočkali. Nyní se zvířata s novou samicí seznamují přes bariéry. "Pokud vše bude probíhat bez problému, chovatelé je postupně spojí," řekl mluvčí.

Zatím největší skupina dospělých šimpanzů čítala v Plzni šest členů a byla to největší skupina v Česku a na Slovensku. Kromě Baska do ní patřila samice Zwart a jejich společné mládě Bamia, dospělé samice Zizwa, Zedoenja, Gina a Maryša a další mládě Bahatia, které ale asi ve třech měsících uhynulo. Tlupa se pak postupně zmenšovala - Zwart ve 40 letech uhynula, Gina a Maryša odjely do Brna a Bamia zamířila do Francie. Nyní žije v zoo La Palmyre a má vlastního potomka. Šimpanzi jsou v Plzni chováni s krátkou přestávkou od konce roku 1964.

Novou samice ještě návštěvníci zahrady vidět nemohou, kvůli spojování je nejčastěji v zadní místnosti - ložnici.

Šimpanzi a jejich krmení patří v zoo k návštěvnicky nejoblíbenějším podívaným. Vnitřní část jejich expozice doplňuje venkovní výběh ohraničený vodním příkopem.