Pohodová dovolená se čtyřnohým mazlíčkem. Na co nezapomenout?

Léto je tu a nastal čas dovolených. Kromě představ o příjemném odpočinku a nových zážitcích běží každému hlavou také to, co vše je ještě před dovolenou potřeba zajistit či koupit. Chovatelé koček a psů stojí i před zásadním rozhodnutím, zda vzít či nevzít svého domácího mazlíčka s sebou. Pokud pro svého čtyřnohého miláčka nemůžete sehnat hlídání nebo si bez něj zkrátka svou dovolenou nedovedete ani představit, inspirujte se našimi tipy. Užijete si nezapomenutelnou dovolenou společně.

Pohodové cestování s chlupatým přítelem není žádný oříšek. Obzvlášť když se rozhodnete poznávat krásy naší vlasti. Dávno neplatí, že byste museli nechat kočku či psa doma. Čím dál více hotelů, památek a atrakcí se otevírá i zvířecím členům rodiny. Se zvířetem můžete pohodlně cestovat autem či vlakem. Je však potřeba myslet na to, že by si zvíře na cestování mělo postupně zvyknout. Ideální je, když jej na cestování připravujete už od útlého mládí, např. během nezbytných návštěv u veterináře či pravidelného dojíždění na cvičák. Díky pozvolné adaptaci uchráníte zvíře před velkým stresem, kterým by mohlo při první delší cestě projít.

Pozor na klíšťata a komáry

V Česku jsou velmi populární výlety do přírody. Ať již plánujete, že vyrazíte pod stan či do penzionu, ze kterého budete vyrážet na túry, nikdy nezapomínejte na nástrahy, které v přírodě číhají. Bohužel, klíšťata a komáři nesají krev pouze lidem. "Klíšťata se nevyskytují pouze v lese, obezřetní musí být majitelé psů a koček i v městských parcích a na dalších zelených plochách. Pokud zvíře nosí od počátku sezóny antiparazitní obojek, odpadá jeho chovateli část starostí," doporučuje veterinární parazitoložka Barbora Červená. Vhodnou alternativou mohou být i spot-on přípravky, které se jednoduše aplikují na kůži psa v linii hřbetu.

Ideální je naplánovat si návštěvu veterináře zhruba měsíc před odjezdem a veškeré dotazy s ním prodiskutovat. Je to dostatečně dlouhá doba na to, abyste zajistili všechny potřebné dokumenty (cestovní pas pro zvíře atp.), požadovaná očkování, ale i vhodné přípravky proti parazitům.

Co zajistit před cestováním se psem?

Pokud budete cestovat autem, je nutné myslet na to, že stejně jako všichni pasažéři, i pes by měl být připoutaný. Respektive by neměl být jen tak volně v autě. I vycvičený pes se může v neznámém prostředí leknout a ublížit někomu z cestujících. Zejména se ale jedná o preventivní bezpečnostní opatření. Pro nepřipoutané zvíře může mít případná srážka automobilu fatální následky. Psovi tedy můžete nasadit psí postroj, který lze připnout i do klasického bezpečnostního pásu. Dalšími možnostmi je pak umístit psa v autě do speciálního boxu či klece.

Ani do vlaku nesmíte se psem nastoupit nepřipravení. Malého psa můžete zdarma převážet v příručním zavazadle. U velkého psa musíme počítat s tím, že si připlatíte za jeho lístek. Nezapomeňte doma povinný obojek, vodítko a hlavně náhubek. Majitel psa má povinnost zajistit svého mazlíčka tak, aby neohrožoval ostatní cestující.

A máme všechno sbalené?

V případě, že se budete se psem rekreovat na území ČR, je zapotřebí jen řádně vyplněný očkovací průkaz. Pokud byste ale měli v plánu vyjet za hranice, je už potřeba, aby měl mazlíček platný Petpassport obsahující všechny důležité informace. Psovi byste s sebou měli vzít také misku na vodu a na krmení. Krmení vezměte nejen na cestu, ale i dostatečné množství na dobu pobytu a do množství raději započítejte i drobnou rezervu. Na cestu je vhodné vzít také do láhve pitnou vodu, abyste mohli dát psovi napít i v případě, že na odpočívadle nebude možné načepovat čerstvou. Zapomenout byste doma neměli ani oblíbené hračky zvířete, deku a sáčky na exkrementy. Hodit se bude také starý ručník a papírové utěrky. Obojí využijete kdykoliv, kdy vás s mazlíčkem zastihne déšť či narazíte na blátivou cestu.

S krmením opatrně

Některým psům nedělá cestování dobře. Je tedy dobré je nekrmit krátce před cestou. Vždy krmení připravte tak, aby měl pes několik hodin na jeho strávení. Stejně ale musíte počítat s tím, že se psovi v dopravním prostředku nemusí dělat dobře. Někdy potíže ustanou se štěněčím věkem... pokud ne, pořiďte pro svého psa zklidňující tablety.

Co zajistit před cestováním s kočkou?

Stejně jako pes, ani kočka nemůže v autě cestovat volně. Nejvhodnější pro její přepravu je box. Kočka se v něm bude cítit bezpečněji a bude klidnější. I s kočkou lze cestovat vlakem, ale vždy musí být umístěna v boxu s nepropustným dnem. Výhodou je, že při dodržení správných rozměrů boxu můžete s kočičí členkou domácnosti cestovat úplně zadarmo.

Poctivá příprava vám ulehčí strasti na cestě. Kromě boxu je nutností dostatek pitné vody, miska, krmení na cestu a pobyt, hračky, jednorázové přebalovací podložky, cestovní záchod a kočkolit. Jednorázové přebalovací podložky mohou být při cestování nedocenitelnou náhradou kočičí toalety. Nechte je umístěné v boxu po dobu přepravy.

Co radí veterinář?

Ani kočky nedokážou vnějším a vnitřním parazitům vzdorovat samy. Pokud je zvyklá pohybovat se venku, pravděpodobně máte ochranu proti komárům, klíšťatům či blechám zajištěnou. Pokud jste ale zatím antiparazitní přípravek neřešili, rozhodně jeho výběr nepodceňte. A ani vnitřní parazity neberte na lehkou váhu a dodržujte pravidelnost v odčervování. I u koček platí, že byste jim měli podávat odčervovací tabletu pravidelně jednou za tři měsíce. Ideální ale je spíše zvíře odčervit až po návratu z dovolené.

Čím mám nakrmit kočku?

Dobrá příprava je základ. Zítra nadejde "den D", a tak byste chtěli dopřát svému mazlíčkovi luxusní krmení. "Proč by si nemohl dnes užít, když ho zítra čeká hektický den," říkáte si možná. Opak je pravdou, v případě kočky musíte na vhodné stravování dbát důsledněji než v případě psů. Před delší cestou byste neměli kočku pět hodin krmit. Celý předchozí den kočce nabízejte pouze granule či jinou alternativu suché stravy. Lépe pak bude cestování snášet.