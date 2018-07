Policejní psi se zase budou cvičit v Prackovicích

V Prackovicích nad Labem policie znovu otevřela chovatelskou stanici psů. Ročně se odtud dostane ke kynologům zhruba sto štěňat. Vycvičení němečtí a belgičtí ovčáci poté slouží k obraně, při pátrání nebo hledání lidí, zbraní, drog a podobně.

Psí štěkot se z kotců v Prackovicích ozýval zhruba 60 let do roku 2012, kdy policie rozhodla o uzavření stanice. Dál fungovala už jen stanice v Domažlicích. "Zaznívala kritika na úroveň štěňat v Domažlicích, proto vznikla komise, která posuzovala, zda je vhodné tam s chovem pokračovat, nebo ho přesunout zpět do Prackovic," uvedl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Komise se rozhodla pro obec na Litoměřicku. Areál v Domažlicích policie uzavřela a Prackovice jsou tak jedinou chovatelskou stanicí policejních psů v ČR. Náklady na úpravy kanalizace, zlepšení podmínek v místní psí porodnici a další práce činily osm milionů korun.

V odloučeném pracovišti policejního prezidia se o psy stará 17 zaměstnanců a dalších pět by mělo nastoupit. Péče je to takřka celodenní. Jsou tu štěňata několik týdnů stará i fenky, které jsou připraveny k chovu, dohromady je to 41 psů.

Na stanici štěňata zůstanou zhruba tři měsíce, pak míří na jednotlivá krajská ředitelství, kde si je vybírají psovodi. Samotný výcvik začíná zhruba v roce. "Formovat se nicméně psi stejně jako děti musí od raného věku. Výchova a výcvik se liší tím, že výchova je víc na principu dobrovolnosti," řekl bývalý vedoucí prackovické chovatelské stanice Pavel Vápeník. Práce se psy je přitom specifická.

"Pes je úžasné zvíře, je inteligentní, lehce učenlivý, nežaluje a nepodrazí nikoho. Chovem se zabývám celý život, je to pro mě srdeční záležitost," uvedl Vápeník, který přivítal znovuotevření stanice v Prackovicích stejně jako starostka Andrea Svobodová Křešová. "Občané se na otevření těšili, byli jsme tu na štěkot psů zvyklí a nějak nám to těch pět let chybělo," uvedla.